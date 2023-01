Ana Rosa Quintana y su ‘guantazo’ sin manos contra el príncipe Harry: “Es un niñato”

El príncipe Harry ha sacado una biografía y, al parecer, ha vuelto a hacer el ridículo. La mismísima Ana Rosa Quintana le ha atizado a base de bien.

Meghan Markle, la esposa estadounidense del hijo pequeño del hoy rey Carlos III, parece ser el nuevo centro de la polémica.

Tanto Meghan como Harry abandonaron la familia real tras, según ellos, no ser aceptados por la misma y han decidido sacarle rentabilidad al asunto en diferentes entrevistas, un par de series en Netflix y ahora, una biografía del duque de Sussex titulada ‘Spare’.

Entre otras ocas, en el libro se describe cómo el príncipe William le agredió tras defender (Harry) a su mujer.

Además, el príncipe señala que pasó varios años sin poder creer que su madre, Lady Di, hubiera fallecido:

Harry también apunta a que su hermano se casó borracho:

Harry, en su libro, también ha cabreado al ejerció británico al contar su experiencia en Afganistán:

Maté a 25 talibanes. No es un número que me dé satisfacción, pero tampoco me da vergüenza. No los veía como personas sino como piezas de ajedrez. Cuando me sumergí en el calor y la confusión de la batalla no pensé en ellos como 25 personas.