Belén Esteban hace estallar ‘Sálvame’: anuncia que va a ser actriz y destapa a Rocío Carrasco como una mala madre

La industria del cine español está en crisis si hay que recurrir a Belén Esteban como actriz. Por otra parte, la ‘princesa del pueblo’ ha puesto patas arriba ‘Sálvame’ al meterse con la mismísima Rocío Carrasco.

Belén Esteban y su nueva película: ¿Había necesidad?

Belén Esteban llevaba mucho tiempo guardando un secreto, algo que había ocultado a todos sus compañeros de ‘Sálvame’ y que no había contado ni a sus mejores amigos pero, al final, el 9 de enero de 2023, la de Paracuellos soltó la noticia en su programa de Telecinco.

Se trataba de algo que la colaboradora no quería que se supiera pero la redacción del programa había tenido acceso a esta información: ¡Vuelve a la gran pantalla! Sí, la colaboradora de ‘Sálvame’, la mima que no sabe leer un telepronter, va a ser actriz (otra vez).

En concreto, la ex de Jesulín de Ubrique está rodando la película ‘Ukelele para dos’ del director Enrique García Atralla.

‘Sálvame’ consiguió algunas imágenes en exclusiva del rodaje de esta película en la que la colaboradora se interpreta a sí misma.

Sin embargo, como decíamos, no es la primera vez en que Belén se adentra en el mundo del cine dado que participó en un corto y también en una película de de la saga Torrente, dirigida por Santiago Segura, en la que, menos mal, Estaban reconoció que “no estaba muy bien en esa época” por lo que no lo dio todo en su rodaje (estaba con su problema de ‘adicciones’)

La colaboradora de ‘Sálvame’ no pudo, sin embargo, hablar del rodaje de su nueva película ni dar detalles, pero sí contó en directo que estaba “muy ilusionada” con este proyecto, estaba “contenta” con la oportunidad que le han dado y nos explicaba que el reparto es “extraordinario”.

Estoy muy contenta por decir que el año que viene voy a ir al Festival de Málaga.

Qué triste que las películas tengan que recurrir a este tipo de personajes para hacer el ruido (la publicidad) que necesitan.

Ojo, si en este país, personas como Hiba Abouk o Paula Echevarría son consideradas actrices, Belén Esteban no es menos que nadie…

Belén Esteban contra Rocío Carrasco como madre

Pero esta noticia no fue lo más polémico que protagonizó Belén Esteban ese día. Para nada.

Ese 9 de enero de 2023, se habló en ‘Sálvame’ de que Olga Moreno habría dejado de cuidar a David Flores, el hijo mayor de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

David Flores, recordemos, padece problemas de desarrollo y desde que cumplió la mayoría de edad vive con con Padre y la que era la mujer de este, Olga Moreno. Ahora, que esta última y Antonio David se han separado, el joven ha dejado de ser ‘responsabilidad’ de la que fue su madrastra.

¿Qué será de David Flores ahora? No está muy claro pero Belén Esteban, en directo, aseguró que:

No entiendo a Rocío Carrasco. David es su hijo.

Es verdad pero hay cosas que la de Paracuellos aún no ha entendido.

Rocío Carrasco sufrió malos tratos por parte de su exmarido y de su propia hija, además de que, y lo ha demostrado con papeles, Antonio David no mantuvo el acuerdo de custodia con el hijo mayor y le empadronó en Málaga sin consentimiento de la madre.

El problema es que la propia Rocío Carrasco aún no ha explicado del todo lo que ocurrió con su hijo menor y por qué no tiene relación con él. ¿Por qué no le ‘rescata’ ahora?