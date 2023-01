Lo último que se esperaba Irene Montero: la ex actriz porno Amarna Miller demanda a Igualdad y ‘se baja’ de Podemos

Hasta las más feministas se han hartado de Irene Montero y de su Ministerio de Igualdad.

Amarna Miller, artista y exactriz de cine para adultos siempre ha pretendido ser un referente en el empoderamiento de la mujer a nivel social y sexual. Siempre ha apoyado públicamente a Podemos pero, por fin, ha visto la luz.

Miller acudió a ‘La fábrica’, programa de entrevistas del canal catalán 8tv conducido por Gabriel Rufián, diputado de ERC. Allí, la ahora youtuber, acudió para promocionar su libro, Vírgenes, esposas, amantes y putas, en el que reflexiona sobre nuevos tipos de referentes feministas y habla de la situación de violencia machista que vivió en una relación tóxica.

En medio de la entrevista, Miller confesó una exclusiva: ha tomado medidas legales contra el Ministerio de Igualdad. ¿Por qué? Ella explicó que:

Me empezaron a llegar mensajes de seguidores [que me decían] que tenía que ir a la estación de Atocha porque había una exposición en la que se hablaba de mí.

Rufián le preguntó de quién era la exposición y ella respondió:

Una artista ha creado una exposición patrocinada por el Ministerio de Igualdad, por lo que en algún momento han visto esta exposición, la han aprobado y han dicho que esto está correcto.

Lógicamente, lo he llevado a mis abogados y estamos emprendiendo acciones contra ello. Por ahora no lo he hecho público porque no sabía muy bien cómo enfocarlo, porque es una cosa gorda.