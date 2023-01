Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández provocan que Carmen Borrego abandone ‘Sálvame’: “¡Me vais a enterrar!”

Jorge Javier ha vuelto a ‘Sálvame’ y Carmen Borrego se ha ido.

El 17 de enero de 2022, Jorge Javier Vázquez regresó a ‘Sálvame’ tras varias semanas de vacaciones. También volvió Kiko Hernández después de que sus compañeros le llamasen mentiroso por una información referente a la familia Campos.

El miércoles 11 de enero de 2022, la revista Lecturas publicó una portada dedicada a María Teresa Campos y su delicado estado de salud. Era voz populi que la veterana presentadora había estado ingresada en el hospital tras sufrir, el Nochevieja una caída en su casa.

Pero en la exclusiva, Lecturas daba información del estado de salud de María Teresa que sólo sabían los más allegados a la periodista: sus hijas, nietos y amigos íntimos. Es decir, hay un topo en la familia Campos.

Primero se sospechó de Carmen Borrego, quien siempre ha hablado de más sobre sus intimidades, pero ella lo negó.

Pero la ‘bomba’ llegó el 12 de enero de 2023 cuando Kiko Hernández aseguró que Gustavo, el chófer de María Teresa Campos a la que esta trata como a un hijo, habría grabado miles de horas de conversaciones privadas de todo el clan Campos.

Pero nadie ha creído a Kiko Hernández, ni sus propios amigos –Kiko Matamoros o Belén Esteban- ni, por supuesto, la mismísima Terelu Campos, quien exigió, en directo, que le mostrasen las pruebas de la traición de Gustavo a su familia.

El 17 de enero, como decíamos, Jorge Javier y Kiko Hernández arrancaron ‘Sálvame’ hablando con Borrego en la sala VIP de Telecinco y asegurando que la traición de Gustavo era real.

La hija menor de María Teresa Campos, angustiada, tocó fondo.

Yo no estoy y no puedo más. Siempre el escándalo a mí. Pero qué cojones he hecho yo. No quiero seguir participando en esto.

Aquí las gilipollas siempre somos las Campos

Hasta que no me enterréis no vais a parar. Me habéis jodido la relación con mi hijo. El límite ha llegado hoy. Se ha acabado.

No voy a pasar porque se le haga daño a mi madre.