El “momento jodido” que pasó Miguel Ángel Revilla por culpa de la mala educación de Pedro Sánchez

Miguel Ángel Revilla siempre es una apuesta segura en televisión y el 23 de enero de 2023 lo volvió a demostrar en ‘El Hormiguero’

La última vez que vimos al presidente de Cantabria en el programa de Pablo Motos fue el 12 de octubre de 2022 y fue entonces cuando el presentador le prometió al político celebrar su 80 cumpleaños en directo:

Motos cumplió su promesa y el 23 de enero de 2023 invitó a Revilla para celebrar ese día.

El político, que es el invitado que más veces ha ido a ‘El Hormiguero’, hizo una reflexión:

80 año es uno más que 79, pero no lo mismo. Es una cifra redonda. Antes de 80 palman el 50% de los españoles. Entonces empiezas a reflexionar. Hasta ahora no había mirado hacia atrás y he llegado a la conclusión de que estoy contento conmigo mismo porque he luchado por unas ideas y las he visto realizarse. Llevo 40 y tantos años consagrándome a mi vocación de poner Cantabria en el mapa.

Revilla aprovechó para presentar en primicia la biografía ‘Toda un vida’.

Pablo Motos quiso destacar del libro un capítulo dedicado al presidente del Gobierno y que lleva por título: ‘El día que Pedro se olvidó de pagar’.

Revilla explicó esta anécdota que definió como “un momento muy jodido”.

Se remontó a la época en la que el actual Presidente del Gobierno acababa de ser elegido Secretario General del PSOE, contra todo pronóstico.

Dijo Revilla por lo que, según él, Sánchez quiso tener un detalle con él y con su mujer invitándolos a comer en un restaurante.

A las 16:30 me dice ‘salgo yo primero’, con muy buen criterio, para que no nos hicieran una foto.

Me tomo el café, un chupito, y salgo tranquilamente. Cuando estaba casi en la puerta, oigo que me llamaban. Dije ‘coño, una foto que me piden’. Pero no, veo que vienen agitando una cosa blanca… Y no, no era una servilleta. Era la factura. Se fue sin pagar. 98,50 euros.