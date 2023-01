Imperdible: Pablo Motos, acusado de “racista y ofensivo” desde los medios de… ¡Corea!

Las meteduras de pata de Pablo Motos ya son internacionales. Qué pena que el resto del mundo tenga que ‘sufrir’ al presentador de Antena 3.

No es una broma: Pablo Motos ha sido protagonista de distintos medios surcoreanos. Y todo por una polémica que pasó desapercibida en España pero que ha molestado mucho en el país asiático.

Sucedió el miércoles 25 de enero de 2023 cuando la colaboradora de ‘El Hormiguero’, Pilar Rubio, le mostró las imágenes de tres hombres que habían acudido a la Semana de la Moda de París vestidos con falda. Entre ellos, J-Hope, uno de los cantantes de la exitosa banda de pop BTS.

Mientras que Pilar Rubio dijo que le parecía que los tres “estaban muy bien”, el presentador dijo:

Un comentario estúpido del que sólo se rieron las ‘hormigas’ del programa, Trancas y Barrancas.

Lo de ‘flipi’ no lo entendemos muy bien. Puede que sea como una referencia a Flipy, el cómico que se encargó de la sección de ciencia de El Hormiguero entre 2006 y 2010.

El caso es que, en esta ocasión, la confusión ha sido de otros ya que, en redes, se entendió que Pablo Motos había dicho ‘friki’ en vez de ‘flipi’, lo cual ha puesto en pie de guerra a ARMY, la legión de fans de BTS. Y ya sabemos lo radicales y feroces que pueden llegar a ser los fans.

Tal y como recoge Vertele, Algunos medios surcoreanos se han hecho eco de la indignación desatada por el showman de Atresmedia. “Presentador español bajo el fuego tras hacer un comentario racista y ofensivo sobre J-Hope de BTS”, dice el titular de Koreaboo, un medio digital que tiene 2,4 millones de seguidores en Twitter. Este periódico afirma que Motos utilizó la palabra “friki”, aunque no descarta que sea una traducción equivocada de los fans. En cualquier caso, dice, todas las interpretaciones “tienen connotaciones negativas”.

Spanish Television Host Under Fire After Making An Racist And Offensive Comment Towards BTS’s J-Hopehttps://t.co/F5fwHUVaI7

— Koreaboo (@Koreaboo) January 26, 2023