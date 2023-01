Novedades sobre la presunta agresión sexual en los Premios Feroz: circo mediático y testimonio brutales

Escándalo sexual en el mundo del cine.

Todo sucedió el pasado sábado 28 de enero de 2023, tras la gala de los Premios Feroz (galardones que entrega la asociación de informadores cinematográficos) en Zaragoza. A las seis de la mañana se produjeron dos denuncias por parte de una mujer y un hombre, hacia dos hombres que graban la misma película por tocamientos no consentidos y comportamientos inapropiados.

Luego se supo que una de las denunciantes había sido la actriz y cantante Jedet y el supuesto agresor era el productor Javier Pérez Santana, el cual, según el testimonio de ella, le había tocado los pechos sin su consentimiento. Otro asistente, esta vez un hombre, había denunciado también a otro hombre de la misma película que estaba manteniendo un comportamiento similar.

Ambos denunciaron que los dos hombres les estaban haciendo tocamientos no consentidos y su comportamiento estaba siendo inapropiado. Esto se produjo a las seis de la mañana, Jedet pidió ayuda a los equipos de seguridad del establecimiento y ellos reaccionaron inmediatamente, activando el protocolo de actuación.

En ese momento llegó la policía y se produjeron las dos denuncias, solamente detuvieron a Javier Pérez, al que se llevaron a comisaria. El domingo declaró y quedó en libertad con cargos, de momento la única medida cautelar que pide el juez es que esté disponible durante el proceso. Mientras, la policía nacional continúa investigando esa segunda denuncia por parte de un hombre hacia otro hombre.

El lunes 30 de enero de 2023, la colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’, Bibiana Fernández, confesó en directo lo que había vivido ella durante la fiesta posterior de los Feroz:

Primero, decir que si hubo un tocamiento, violencia o alguien se intentó aprovechar de alguien, estoy a favor de Jedet y de cualquiera que haga este tipo de denuncias.

Este señor, que no lo reconozco muy bien, yo creo que hubo un momento en el que me dio un pico… pero por ejemplo, ‘La Terremoto’ me dio seis picos y no la voy a denunciar

Hubo un segundo intento y no sé si fue más allá… no sé si es el mismo hombre, eh, porque cuando acabaron los premios me fui.