Pedro Sánchez tiene un severo problema que no sabe cómo atajar: se llama Vicente Vallés

El sueño húmedo de Pedro Sánchez es quitarse de encima a Vicente Vallés. Lo tiene difícil. Dos millones y medio de personas se lo impiden.

Los socios comunistas de Pedro Sánchez en el gobierno, Unidas Podemos, se han quitado la máscara democrática y han mostrado su talante autoritario con un vídeo en el que inician oficiosamente -porque ya se encontraban así desde hace tiempo- su modo campaña.

En la pieza audiovisual acusan a los medios críticos con el Gobierno PSOE-Podemos de «frenar» el cambio, al tiempo que de forma nada sutil, estiman que deben tensar la cuerda de cara a los próximos comicios.

El partido señala abiertamente a los periodistas Ana Rosa Quintana, Eduardo Inda, Federico Jiménez Losantos, Vicente Vallés, Carlos Herrera y Antonio García Ferreras, a quienes compara con perros de presa al tiempo que la narración asegura que fueron ‘soltados’ por el «poder» para generar miedo en la población, consideran que señalar los tantos y graves errores de esta Legislatura fuera solo «hacer ruido».

Ana Rosa, líder de las mañanas, les ha contestado en directo llamándoles fascistas.

Pero todos sabemos que el Gobierno se quiere quitar de en medio a los que hacen su trabajo y no les bailan el agua. Con Ana Rosa no van a poder , como tampoco van quitarse de en medio al otro gran líder de la información de este país: Vicente Vallés.

Vallés es el actual rey de los informativos por varias razones. La principal, su claro posicionamiento político y su valentía a la hora de plantar a cara al Gobierno socialista.

El presentador de Antena 3 Noticias 2 , no le deja pasar ni una al presidente del Gobierno. No hay escándalo, por pequeño que sea, que el periodista no analice, destaque y señale y se lo ponga diariamente en bandeja a una media de 2.457.000 de espectadores.

Ante estos datos. Nadie le puede quitar la silla a Vallés, por mucho que lo pida y lo exija el mandamás socialista. El pueblo manda y el éxito de Antena3 Noticia es indiscutible. Vayamos con los datos que lo demuestran.

Las audiencias de Valles durante los últimos años.

Antena 3 Noticias (los informativos al completo de Antena 3) (19,3% y 2.176.000), imparable, lidera durante 5 años consecutivos, su mayor racha histórica, y alcanza su mejor dato en 15 años, desde 2007. Única oferta informativa que crece, lo que le lleva a la mayor distancia de la historia con sus principales competidores y son también los informativos con más espectadores únicos con cerca de 3,6 millones cada día de media.

Antena 3 Noticias 2 (el de Vallés) (20,3% y 2.457.000) esel contenido regular más visto de la TV en el año y líder del Prime Time en 2022 por tercer año consecutivo. Obtiene la mayor distancia histórica respecto su principal competidor (+9,4 puntos) y mantiene la mayor distancia histórica frente a la 2ª edición de la cadena pública (+9,9).

Los informativos de La 1 (10,4%) y los de Telecinco (12,5%) obtienen su peor resultado de la historia y tanto sus ediciones de Sobremesa como de Prime Time caen a su peor año de la historia.

Estos datos son muy parecidos a los del 2021, año en el que el informativo de Vicente Vallés obtuvo una media de un 19,2% y cerca de 2,5 millones de espectadores.

¿Cómo ha comenzado Vallés el 2023? De la misma manera.

Antena 3 Noticias 2, en las dos primeras semanas del año, ha conseguido 20,7% de cuota de pantalla, mientras que Informativos Telecinco ha caído a un desastroso 7,7% de cuota de pantalla. Los nuevos concursos de Telecinco (’25 palabras’ y ‘Reacción en cadena’) tampoco han ayudado y han hecho que el arrastre a los informativos sea muy malos. Obviamente, Vallés se beneficia del éxito de ‘Pasapalabra’, concurso de enorme éxito que precede a los informativos de la noche.

Los últimos ataques de Vallés a Pedro Sánchez que demuestran su valía

Como decíamos, a Vallés no se le escapa ni una, y cualquier escándalo que quiera ocultar el gobierno socialista, él lo va a poner en evidencia, no sólo en los informativos de Antena3, también utiliza su tribuna de La Razón para atizar a ‘Sánchez. La última, el 2 de enero de 2023 cuando el periodista denunció que prácticamente no hay institución u organismo que el presidente socialcomunista no haya ‘invadido’.

Tiene en sus manos el mando absoluto del poder ejecutivo, si exceptuamos el detalle –no menor– de que las ministras y los ministros de Unidas Podemos conforman un pequeño gobierno dentro del Gobierno, y ni su nombramiento ni su destitución dependen del presidente, lo que supone el flagrante incumplimiento de un precepto constitucional muy claro.

Escribió Vallés entre otras muchas cosas.

Otro palo magistral que le dio Vallés al Presidente ocurrió el 27 de diciembre de 2022. Ese día, Sánchez sacó pecho de todo lo hecho hasta la fecha, como no iba a ser de otra manera, por calamitoso que sea y aseguró que no habrá un referéndum en Cataluña, aunque modificar los delitos de sedición y malversación. Una jugada que todo el mundo ve clara pero que a Pedro Sánchez se le ocurre defender y negar de una forma… poco convincente.

En Antena3, Vallés hundió a Sánchez sin despeinarse y con un ‘zasca’ memorable:

Pedro Sánchez ha respondido que no habrá referéndum. Es el compromiso del presidente del Gobierno, un compromiso firme como otros que ha adoptado en el pasado…

Y por último destacamos cuando, tras el asalto al Tribunal Constitucional, Vallés, en 20 segundos, dejó muy claro cómo Sánchez está desmantelando el país: