‘El Hormiguero’: Máximo Huerta se desata y describe lo narcisista y cruel que fue Pedro Sánchez con él

Por fin sabemos la verdad de ‘Máximo, el breve’, el ministro de Sánchez que duró seis días en su puesto.

Máximo Huerta (antes Màxim) es el ministro más breve de la democracia española.

En junio de 2018, seis días después de que prometiera su cargo en el Palacio de la Zarzuela, el titular de Cultura y Deporte se dirigió a La Moncloa para presentar su dimisión ante Pedro Sánchez a raíz del escándalo causado por haber defraudado más de 200.000 euros a Hacienda.

Huerta volvió a sus labores como presentador y escritor y el 30 de enero de 2023 visitó ‘El Hormiguero’ en Antena3 para presentar su nueva novela y su nuevo negocio, una librería en su pueblo natal, Buñol (Valencia).

Ante Pablo Motos, Máximo Huerta contó cuál era el único recuerdo que guardaba del ministerio e, insistiendo en que “en ningún caso es lanzar dardos”, el periodista, escritor y librero desveló cómo fue la última conversación con Pedro Sánchez antes de anunciar su salida del ministerio.

Máximo Huerta no se cortó a la hora de hablar de lo duro que fue aquella etapa post ministerial después de dimitir:

Las miradas eran terribles. Tenía pánico de ir en tren porque todo el mundo me miraba. Me quedé en l’Albir porque allí está lleno de holandeses que no me conocían. Me daba angustia todo y más viendo que llegan otros casos en el Gobierno. Con Pedro Duque salieron y lo defendieron. Conmigo no. Me quede sin autoestima, creía que no valía para nada.

Descendí hasta los infiernos. Me vino muy mal aquello.