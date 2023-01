Sonsoles Ónega no se corta y planta cara al actor Luis Zahera tras una entrevista insoportable

¿Cuándo se enterarán los famosos que la labor de un periodista es preguntar de lo que interesa, no sólo de lo que ellos quieren hablar?

El 30 de enero de 2023, en ‘Y ahora, Sonsoles’ se debatió sobre las presuntas agresiones sexuales que tuvieron lugar en la fiesta posterior de los Premios Feroz en Zaragoza.

Para tratar de ampliar los datos, el programa contactó en directo con Luis Zahera, ganador a Mejor Actor de Reparto en cine por ‘As bestas’.

Antes de comenzar la entrevista, el colaborador Miguel Lago felicitó al actor por su premio pero Sonsonles Ónega quiso ir directa al grano:

Me encanta que hayas tenido este minuto para Luis Zahera porque llamarle para este tema y no por su premiado y por «As bestas» es fatal, siempre nos compromete un poco.

Así, Ónega preguntó a Zahera si sabía algo de las presuntas agresiones sexuales y el actor respondió que no:

Voy a ser absolutamente sincero contigo. Yo estoy, como decía Andy Warhol, en esos 15 minutos de fama absoluta, entonces estoy con mil tinglados, estuve en la ceremonia en mi mesa con Sorogoyen, acabó la ceremonia y a los 10 minutos estaba durmiendo con un bendito. No soy la persona indicada porque no me entero de nada. Estoy a mil por hora, con entrevistas, esta es la cuarta entrevista.

El actor sólo dijo:

Ahí es cuando Ónega intervino:

El actor, mosqueado, dijo:

No creo que se pueda malinterpretar que te tomas un vino y la noche se calienta.

Yo pensé que me llamabais por la película, no para hablar de movidas que yo no tengo conocimiento, que están judicializadas, que son desagradables… No sabía que era una entrevista para esto.