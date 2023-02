Censura en ‘Sálvame’: se oculta el brutal enfrentamiento entre Cristina Porta y Marta Riesco

Nueva guerra interna en Mediaset que el espectador no ha podido ver del todo.

El 1 de febrero de 2023, la colaboradora y nueva reportera de ‘Sálvame’, Cristina Porta, y la reportera de ‘Fiesta’ (y novia de Antonio David Flores), Marta Riesco tuvieron un enfrentamiento muy tenso en un evento en Las Ventas al que han acudido José Ortega Cano y su hija Gloria Camila.

Porta quiso entrevistar en directo al torero y a su hija (cómplices de Antonio David Flores) pero Marta Riesco la interrumpió, impidiendo que su compañera hiciese su trabajo.

Riesco ocupó todo el protagonismo, algo que molestó a Porta, quién le dijo a su colega:

A Riesco, las palabras de Porta le dieron igual y siguió a lo suyo.

Porta, entonces, habló para ‘Sálvame’ y dijo:

Finalmente, el diestro y su hija se marcharon y la periodista de ‘Sálvame’ no obtuvo ni una sola respuesta por parte de los protagonistas.

Porta se quejó entonces de Riesco y del resto de sus compañeras:

Yo he flipado con los looks de las reporteras en general, yo me he venido en botas. Nosotros no somos protagonistas. Ortega Cano no ha querido responderme porque no le he llamado ‘maestro’.