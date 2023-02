‘Sálvame’: la desesperada petición de Terelu Campos a su enemigo Kiko Hernández que pone los pelos de punta

Siempre habrá una Campos que esté peor que tú. Esta máxima nunca se equivoca y, en esta ocasión vuelve a ser Carmen Borrego.

La hija menor de María Teresa Campos lo está pasando muy mal. No es que sea novedoso, casi nunca dice que está bien, pero es cierto que últimamente está desquiciada- al menos en directo-.

Su hijo no le habla, su madre está en un momento delicado de salud y encima se ha enterado de la traición de varios amigos, entre ellos Gustavo, el chófer de María Teresa que tanto Carmen como Terelu consideran que es parte de su familia.

Carmen está en uno de sus peores momentos y en ‘Sálvame’-como era de esperar- no se lo han puesto fácil. Sobre todo Kiko Hernández, quien llegó a provocar que Borrego huyese del plató de Telecinco entre gritos y lágrimas.

Pues bien. Terelu, desesperada, le ha pedido a Kiko Hernández que rebaje el tono con su hermana. ¿Lo ha hecho en directo llorando amargamente? No, sino a través de su blog personal de la revista Lecturas.

En él, Terelu comienza a agradecer a sus allegados el apoyo recibido al saberse el mal estado de salud de su madre;

Y luego le toca el turno a Kiko Hernández con el que también ha discutido bastante en directo últimamente:

Al final, en el fragor de esta batalla uno tiene que quedarse con lo bueno. Lo positivo es poder hablar desde la tranquilidad y el respeto como pude hacer con Kiko Hernández el pasado viernes. Agradezco que aceptara mi invitación para ir a ‘Sálvame’ el día que no le correspondía para poder hablarnos con respeto. Podemos no compartir muchas cosas, pero eso no implica que nos faltemos al respeto nunca.

Kiko, te pido una cosa. Deseo que hables a mi hermana con más cariño o, al menos, como me hablas a mí. Yo me quedé tranquila porque le dije lo que quería decirle. Espero que él también lo esté. Alzar la voz no nos hace a ninguno valedores de la verdad o de lo bueno. Muchas veces, desde la tranquilidad, uno puede explicarse y defenderse infinitamente mejor. Espero que esta semana sea más tranquila para todos. Una vez más expliqué que no iba a tirar por tierra el castillo de naipes que con amor se había construido en nuestra historia con Gustavo por unas frases mal dichas y dolorosas o por unas grabaciones inapropiadas. En la vida hay que saber poner en la balanza y, sobre todo, saber perdonar. Yo me jacto de saber hacerlo, porque en ese perdón también va mi felicidad. Sé que mi hermana no está pasando por un buen momento. A la pena y a la preocupación por mi madre se une el dolor infinito por la situación con su hijo. Estoy segura de que él, en algún momento, se dará cuenta de que las cosas no pueden ni deben seguir así. No solo por el bien de su madre, que debería ser lo primero, sino también por el suyo. Espero que mi sobrino lo entienda y que esto no se alargue más en el tiempo. Esto hace que las reacciones de Carmen estén siempre a flor de piel. Por lo tanto, siempre es más fácil juzgarla por el hecho de que ella se altere sin tener en cuenta el motivo y las circunstancias que está viviendo cuando, por cierto, todos las sabemos.