‘Sálvame’: se descubre la verdadera e incómoda relación entre Adela González y Terelu Campos

Adela González ha cumplido un año al frente de ‘Sálvame’. Llegó para sustituir a Paz Padilla y darle un aire nuevo al programa. ¿Qué tal lo ha hecho?

En febrero de 2022, ‘Sálvame’ llevaba meses (desde finales de verano del año anterior) dando síntomas de fatiga. Las audiencias iban bajando mientras que las polémicas aumentaban. Tras la marcha (o despido) de Paz Padilla como presentadora, se apostó por un perfil distinto, el de Adela González, quien venía de hacer actualidad e informativos en distintas cadenas.

En un principio, Adela, como es normal, no encajaba bien del todo. Parecía ser ‘toque normal y sensato’ del programa pero terminaba devorada por el circo de los colaboradores.

Pero, poco a poco, Adela se fue adaptando. Pilló la rapidez del show, se peleó con algunos de los tertulianos pero nunca se ‘rebajó’ a la humillación. Es decir, se ‘salvametizó’ pero sin perder su esencia y profesionalidad.

El 6 de febrero de 2022, se celebró el primer aniversario de la llegada de Adela al programa y ella, muy educada aprovechó para dedicarles palabras amistosas a todos los teetulianos:

Sois majísimos. Gracias también a la gente que me escribe y me dice cosas bonitas. Y a los haters, adiós. Así de sencillo.

Al final del programa, y sin que ella lo supiera, la presentadora fue entrevistada por María Patiño y los colaboradores.

Así, González contó cómo se enteró de que iba a presentar ‘Sálvame’:

Iba por la calle con mi marido, me suena el teléfono, me empiezan a hablar y yo le digo a esa persona: ‘Te has equivocado de Adela, querías llamar a otra Adela que no era yo’. Me dicen que sí, que me querían a mí.

Matamoros, siempre sediento de morbo, le recordó a la presentadora que:

Tus comienzos fueron incómodos por tu parte…

Ella respondió:

Pero, para empezar, porque a veces no sabía ni como os llamabais. Incómoda no he estado. Me he sentido apenada o dolida con cosas que pasaban.

Le pidieron, pues, que desvelase lo más negativo de su experiencia en ‘Sálvame’ y ella dijo:

Me cuesta pensarlo. Incluso cuando me enfado, como el que tuve con Kiko que se fue del plató porque te eche la bronca por meterte con una compañera después de días muy duros. No es que no me sienta mal, si tengo que dar un grito lo pego. Y para mí no es un mal momento, es un momento que hay que hacer.

Patiño le preguntó con qué presentador tenía más afinidad y ella contestó:

Laura Fa fue a por todas y dijo:

Con Terelu no fluyes igual...

Adela intentó no contentar pero Gema López le pidió que se mojara y Adela, al final, confesó: