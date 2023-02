Intercambio de parejas y oscuros secretos: ‘Sálvame’ destapa la intimidad de Lydia Lozano

Lydia Lozano, el saco de boxeo oficial de ‘Sálvame’, ha sufrido otro ataque desproporcionado.

El 8 de febrero de 2023, ‘Sálvame’ emitió el testimonio de un testigo que decía haber coincidido con un colaborador del programa en un local de intercambio de parejas. Es más, contó que le ha visto tanto con su pareja como sin ella pero no quería desvelar su identidad.

Según el testigo (al que llamaron Apolo y no le veíamos la cara) se trataba de un local que a veces funciona como after pero también como lugar de intercambio de parejas. Es un lugar al que la gente va a “conocerse”, a desconectar de su día a día… y si conoce a alguien que le gusta “la cosa va a más”.

El tal Apolo dijo que por se local había visto a gente de ‘Sálvame’, entre ellos a un colaborador o colaboradora que había acudido con y sin su pareja.

El testigo no quería dar nombres, sólo que era una mujer y que “llevaba mechas”. En ese momento, la también tertuliana, Carmen Alcayde, recibió una información que coincidía con la versión de Apolo y desvelaba el nombre de la colaboradora que se lo había pasado “muy bien” con su pareja era Lydia Lozano.

La aludida, obviamente, brotó desde su casa. Lozano llamó a Alcayde por teléfono y, a gritos, negó la información:

Está muy enfadada y con razón, porque dice que ella no lo habría hecho conmigo.

Carmen se disculpaba con su compañera pero esta le colgó el teléfono.

El testigo, que cubría su rostro con una máscara, aseguró que, efectivamente, Lydia había acudido a ese local casi siempre con su marido, Charly, pero también sola. Además, dijo haber visto a la periodista entrando en una habitación privada con otra persona que no era su esposo.

Finalmente, Lydia Lozano entró telefónicamente para contar lo sucedido y machacar a Carmen Alcayde:

Fui a un cumpleaños y a las 23:00 horas volví a mi casa. El señor enmascarado ha dicho que yo he ido cuatro veces sin mi marido. Y tú conociéndome a mí, tenías que haberme defendido y no has tenido huevos. Lo que está diciendo es denunciable

Tenías que haberte subido al pulpillo a decir ‘es mentira’, pero no has tenido los huevos de hacerlo, yo por ti hubiera dado la cara.