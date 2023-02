La tarde más tormentosa de Belén Esteban: hundida sin miramientos por Carmen Alcayde

La del 13 de febrero de 2023 fue una tarde bastante complicada para Belén Esteban, y todo por enfrentarse a Carmen Alcayde tras la marcha de Lydia Lozano

La polémica con Lydia Lozano

El viernes 10 de febrero de 2023, Lydia Lozano abandonó ‘Sálvame’ (volverá, seguro). Todo empezó con el testimonio de un enmascarado. Aseguraba haber visto a una colaboradora de ‘Sálvame’, a veces con su marido y otras sin él, en un local de intercambio de parejas. No daba su identidad, pero Carmen Alcayde sí dio el nombre: Lydia Lozano.

Carmen pensó que la aludida lo desmentiría, explicando que solo fue a un cumpleaños, pero el testigo fue más allá: contó que vio a Lydia interactuando con otras personas, entrando en habitaciones y saliendo despeinada.

El enfado de la colaboradora no se hizo esperar, llamó gritando y entre lágrimas a su amiga, reprochándole que no la hubiera llamado antes. Lydia contó que solo fue a una fiesta de cumpleaños y Carmen no acababa de entender el enfado de su amiga.

El enfrentamiento entre Belén Esteban y Carmen Alcayde

El 13 de febrero de 2023, Belén Esteban le echó en cara a Alcayde su actitud:

Para mí, es una traición. Entiendo su dolor, Lydia sigue muy mal no por lo que se contó, por ti.

Alcayde se defendió atacando a Lozano:

No estoy arrepentida de lo que he hecho, sí de lo que le he hecho sentir. Lydia monta unos pollos que a lo mejor le da un ataque al corazón.

Pero lo mejor fue cuando Carmen Alcayde destrozó a Belén Esteban con una frase:

Tú siempre quieres ser la actriz principal en muchas cosas. Te levantas y se para el mundo.

Esteban, histérica, le contestó:

La diferencia es que tú haces un papel, eres actriz y muchas veces te sale de puta pena ¿A mí me vas a decir que paro el mundo? Desde luego que no busco protagonismo, la que lo buscó fuiste tú el otro día.

La otra respondió:

Tú a veces eres muy injusta con la gente que venimos nuevos que si pinganillo que si no (…) Haces de menos a la persona que tengo la misma carrera que tú o más, digo de años.

Carmen, para hacerse la víctima, dijo: