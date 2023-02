La ‘dictadura’ de Jorge Javier Vázquez: ahora dice que se avergüenza de “los maricas que votan a Ayuso”

Para Jorge Javier Vázquez sólo hay un tipo de ‘buen homosexual’, el que él decide.

Ver a Jorge Javier Vázquez metiéndose con Ayuso día sí y día también ha llegado a ser ridículo. No se da cuenta el presentador de que su obsesión provoca el efecto contrario a lo que pretende.

Tras asistir a la manifestación de Madrid a favor de la sanidad pública, anunciarse que va a a hacer campaña por Más Madrid en la autonómicas y meterse en redes, por enésima vez con Isabel Díaz Ayuso, el presentador de ‘Sálvame’ se ha venido arriba y, creyéndose muy gracioso, ha escrito un post en su blog personal de la revista Lecturas en el que dictamina que, para ligar con él, hay que tener su misma ideología.

En las aplicaciones de ligue te ofrecen un montón de filtros para seleccionar a los futuros candidatos a novios, amantes o mediopensionistas: filtros de edad, por rol sexual, por estatura, por vello o ausencia de él. Pero a mi juicio falta que se añada uno fundamental: el de las ideologías. Yo, por ejemplo, no tendría ninguna relación sentimental –un novio, vamos– con un muchacho que votase a Isabel Díaz Ayuso. Me he quedado ya sin el aguante necesario para escuchar a gays defendiendo a la señora presidenta. Me producen entre vergüenza y rechazo. Y como si me echo un novio quiero pasearme por toda la ciudad colgado de su brazo y mostrarlo como si no hubiera un mañana, no quiero yo verme en la tesitura de estar tomando un refresco de cola frente a las Vistillas y que le dé por alzar su vaso al cielo al grito de “comunismo o libertad” o alguna gilipollez similar. Mira, no.

Yo no me estoy pasando la vida misma formándome para convertirme en lo que soy–un intelectual de tomo y lomo– para que me aparezca un zenutrio (con “z”) y eche por tierra todo mi esfuerzo. Porque ya que estamos siendo sinceros: prefiero morir torturado por Pablo Iglesias a fallecer acunado por las palabras de Isabel Díaz Ayuso, ya sea en modalidad discurso preparado o campando verbalmente a sus anchas. No sé qué es peor. Cuando lee, se nota que no entiende muy bien lo que dice y cuando se pronuncia por sí misma lo pasas fatal porque se ajardina con una facilidad pasmosa. Luego remata haciendo referencia al gobierno bolivariano y filoetarra y es entonces cuando te das cuenta de que todo ha llegado a su fin. En el momento en el que tira de esos conceptos es que o no tiene nada que decir o lo que va a decir no es verdad. Alguna de esas dos cosas sucede casi siempre.