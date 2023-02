Cayetano Rivera ataca a Irene Montero por el profundo daño que ha hecho a España

Un nuevo enemigo de Irene Montero ha dado la cara ( y ya son incontables).

El torero Cayetano Rivera, escribió un tuit, el 16 d febrero de 2023, dirigido directamente a Irene Montero que en pocas horas tuvo más de 6.000 ‘me gustas’, 1.000 retuits, y 900 comentarios.

El hermano de Kiko y Fran Rivera compartió un cartel con la imagen de la ministra de Igualdad en el que se puede leer:

Además, el ex marido de Eva González dirigió unas palabras directas contra Irene Montero y las grietas que ha supuesto la polémica Ley del solo sí es sí.

Pedir perdón? No. Signos de arrepentimiento? No. Corregir? No. Dimitir? Menos.