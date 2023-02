Adicciones y odios: Belén Esteban explota como nunca contra la presentadora Alicia Senovilla por su pasado

Los enemigos de Belén Esteban no descansan y ella tampoco

La colaboradora de ‘Sálvame’ volvió a enfrentarse, el 21 de febrero de 2022, a la presentadora andaluza Alicia Senovilla. ¿De dónde viene este odio?

Al principio de los tiempos, cuando Belén Esteban hacía sus pinitos en televisión como mujer abandonada por Jesulín de Ubrique, apareció en ‘Como la vida’, magacín matinal de Antena 3 con Alicia Senovilla al frente. Se supone que Belén y la presentadora eran íntimas amigas pero algo pasó entre ellas que ya ni se hablan. Es más, la de Paracuellos ha cargado en multitud de ocasiones a Senovilla. Según esta, Belén nunca fue agradecida con ella después de ayudarla en tantas ocasiones.

El 20 de febrero de 2023, Alicia Senovilla fue preguntada sobre la noticia de que Jesulín de Ubrique va a hacer una serie documental sobre su vida. La presentadora, así, aprovechó para atacar a Belén Esteban:

No la nombro (A Belén Esteban) porque ella hace un mundo de nada y paso, vivo muy tranquila mi vida y no necesito nada de nadie para estar donde estoy.

Ese día, Belén Esteban, en ‘Sálvame’, respondió:

Está mintiendo, hace dos años también salió hablando de mí. Yo estoy supercontenta de que Jesús haga una serie y estoy deseando verla. Le tengo que decir a Alicia Senovilla que, cuando trabajaba en el programa que presentaba ella, estaba encantada de que hablara de Jesulín de Ubrique.

La única que habla es ella siempre. No voy a entrar en nada de esta señora porque a mí la oportunidad no me la da ella como dice.