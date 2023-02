Jorge Javier Vázquez se pone más sectario fuera de Mediaset: charla absurda con Iñigo Errejón

“Voy a hablar de todo lo que quiera”. Jorge Javier Vázquez desafía así las nuevas normas de Mediaset para presentarnos su nueva aventura fuera de ‘Sálvame’.

El 20 de febrero de 2023 se supo que ‘Sálvame’ iba a sufrir muchos cambios. Estas nuevas modificaciones tienen que ver con el código ético de todos los programas que se emiten en el grupo audiovisual, concretamente los espacios dedicados al entretenimiento.

En este nuevo texto aparece una mención concreta a su cumplimiento, que «afectará a todos los empleados, colaboradores, clientes, proveedores y resto de terceros que mantengan relaciones profesionales con Mediaset España.

El punto’ Principios rectores en programas de entretenimiento’ es el nombre de la nueva incorporación al Código, que afecta directamente a programas como Sálvame, Viernes Deluxe, Got Talent o Supervivientes.

Los programas de entretenimiento son eso mismo, de entretenimiento y, por lo tanto, sus presentadores y colaboradores deben abstenerse de emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa.

Además, los presentadores no podrán «atacar o criticar a ningún otro programa de la compañía o a sus presentadores y colaboradores». Tampoco se permitirá que los colaboradores abandonen el plató, algo muy habitual en ‘Sálvame’.

Ante este panorama, el jueves 23 de febrero de 2023, Vázquez arrancó una nueva aventura profesional; un podcast llamado ‘Los burros de Fortunato’, producido por Phi Beta Lambd.

En él, Vázquez junto a sus amigos, los periodistas Juan Sanguino, Isabel Vázquez y Paloma Rando, invitan, en cada entrega, a un personaje público para hablar de temas de actualidad.

Para el estreno se contó con el líder de Más País, Íñigo Errejón. Con él hablaron de poesía, del Benidorm Fest, de Eurovisión, del odio en redes sociales y de Tamara Falcó y de su madre, Isabel Preysler. Todos estos, temas que Errejón no tenía opinión alguna.

Pero Iñigo, ¿tú a qué has venido?

Le preguntó de cachondeo, Jorge Javier.

Pero, obviamente, allí se habló de lo que ya no se puede hablar en Mediaset; de política. De política de izquierdas, mejor dicho.

Este programa no va de adoctrinamiento, pero ¿qué tenemos que hacer para que la cosa cambie?

Preguntó Vázquez, a lo que Errejón contestó:

Creo que tenemos que aprender de lo que nos ha salvado. Cuando nos han venido mal dadas, como con el Covid, todo el mundo se ha dado cuenta de que nadie se salva solo, da igual tu nombre o el dinero que tengas. Somos vulnerables y frágiles y la manera de no serlo es tener sociedad e instituciones que te cuidan.

Vázquez, haciéndose el gracioso, bromeó y dijo:

Tenía pensado votar a Cuca Gamarra, pero después de lo que has dicho me voy a plantear cambiar de orientación mi voto. A lo mejor no la voto.

Pero es que Cuca me ha entrado mucho por los ojos y es algo que no me puedo quitar