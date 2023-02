Jorge Javier Vázquez, el primero que tiene problemas con Hacienda, le mete un mitin hipócrita a Alejandro Nieto

Ni con las nuevas normas de Mediaset, Jorge Javier Vázquez es capaz de no dar sus eternos discursos políticos.

El 22 de febrero de 2023, el presentador de ‘Sálvame’ se enfrentó a Alejandro Nieto, el ganador de ‘Supervivientes 2022’ por, nada más y nada menos, que Hacienda.

Unos días antes, Nieto quiso mostrar en redes su enfado tras ver las retenciones que le había hecho Hacienda de los 200.000 euros que ganó en ‘Supervivientes’:

Muy bonito el cheque ese de 200.000 euros que gané en Supervivientes, me ingresaron 162.000 euros, para que lo sepáis. Me quitaron el 19%, no obstante, hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar nuevamente el 21%, es decir, me van a quitar 80.000 euros, me quedo con 120.000