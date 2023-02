Miguel Frigenti aterroriza a medio ‘Sálvame’ tras describir cómo le agredió Jacobo Ostos

Ser periodista del corazón es una profesión de riesgo, sino que se lo digan a Miguel Frigenti, quien sufrió la agresión de un famoso en público.

El sábado 25 de febrero de 2023, en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco, la colaboradora Fani Carbajo dió una información que dejó a todos sus compañeros escandalizados: Jacobo Ostos, hijo del torero Jaime Ostos y habitual de programas de Mediaset, había dado un puñetazo a Miguel Frigenti en una discoteca el viernes por la noche, tal y como el propio Ostos reconoció en el programa minutos más tarde.

Según los testigos de lo sucedido, Jacobo Ostos se acercó al colaborador de ‘Sálvame’ sin mediar palabra y le propinó un golpe en la cara que le hizo tambalearse y caer en un sofá. Ante las incesantes informaciones que los colaboradores del programa empezaban a recibir, el propio Jacobo Ostos entró en directo por teléfono y reconoció, de forma muy desafortunada, que había agredido a Miguel Frigenti por unas declaraciones que el colaborador hizo sobre su padre un día después de su muerte.

“Flipando” por el debate que se había generado, Miguel Frigenti apuntó que aunque no había sufrido una lesión grave, lo que sufrió por parte de Jacobo Ostos habría sido una agresión:

No me pegó un tortazo, me pegó un puñetazo.

A consecuencia de esto, Miguel dijo tener el pómulo inflamado y morado. Eso sí, dejó claro que no entraría en «dimes y diretes” con el hijo del torero:

No voy a entrar en un debate. Me dijo ‘con los muertos no se juega, maricón. Y, acto seguido, me pegó un puñetazo.

Mis gafas salieron volando. No voy a convertir esto en un debate.