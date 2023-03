‘Espejo público’: Susanna Griso confiesa cómo Miguel Bosé se lo hizo pasar realmente mal

Miguel Bosé no es un personaje fácil y de eso puede dar fe la mismísima Susanna Griso.

El miércoles 1 de marzo de 2023, Pablo Motos en, ‘El Hormiguero’, Pablo Motos entrevistó al cantante Miguel Bosé, que estaba promocionando la serie biopic sobre su vida, «Bosé», que se iba a estrenar el viernes 3 de marzo de 2023 en SkyShowtime.

Entre otras muchas cosas, el cantante habló de la serie, de su vida, de los actores que le interpretan y de drogas (dice que hace 12 años que no consume).

Pablo Motos quiso saber cómo le había afectado a Miguel Bosé tanto a nivel personal como a nivel profesional posicionarse en contra de la versión oficial sobre la Covid-19. El artista respondió:

Aquí de lo que tenemos que hablar es de libertades. Cuando yo emití esa opinión, la emití como lo había hecho toda la vida. No pasa nada: tú te vacunas, yo no me vacuno, el otro se tira por un balcón, el otro lo recoge, a uno le gusta la piña… En fin, aquí hay espacio para todos. Yo emití mi opinión porque tenía mucha información. Lo que hasta el día anterior yo creía que se podía hacer, resultó que a partir de ese día ya no se podía hacer. O sea, ese derecho constitucional que nos ampara de expresarnos y pensar libremente había desaparecido, como muchos otros han desaparecido hoy en día, porque en la Transición teníamos muchas más libertades de las que tenemos ahora.

Al día siguiente, en ‘Espejo Público’ de Antena3 se rescataron estas declaraciones de Bosé y el equipo del programa inició un debate al respecto.

Carmen Lomana, amiga del cantante, dijo:

El tema del negacionismo apareció rápidamente sobre la mesa con Nando Escribano hablando de los peligros de la difusión de ciertos mensajes:

A esto, a lo que la presentadora, Susanna Griso apuntó que México «es uno de los países con más mortalidad…». Así, la presentadora contó la bronca que había tenido con Bosé:

Yo la verdad es que le veo bastante mejor, y distinto. Su discurso negacionista me indignaba. Incluso yo que había tenido muy buena relación con Miguel Bosé un día en pantalla tuvimos una bronca y desde entonces no nos hemos vuelto a hablar.

Yo estaba trabajando en una gala que hacía de recaudación para el Sida, yo estaba implicada en esa gala, y me encantaba entrevistarle, después de diez minutos hablando sobre la gala, le pregunté sobre política nacional, que normalmente había sido un tema que él hablaba sin ningún problema.

Me dijo ‘me parece una frivolidad que dejes de preguntarme por el Sida para preguntarme por no sé qué tema político’. Y me enfadé mucho con él… Me soltó incluso ‘parece importarte poco el sida’… Que en fin me tuve que callar la boca porque yo perdí un hermano de Sida y en ese momento me lo ahorré, porque no era conveniente ni oportuno. No se lo llegué a decir, pero me molestó mucho el comentario y desde entonces no nos hemos vuelto a hablar. Debía pasar una mala racha…

En ese momento me mordí la lengua, no creo que tenga que sacar a relucir esto… Era una manera de afearle y un poco oportunista por mi parte, pero me dolió mucho y se me quedó clavado y dije no lo voy a entrevistar… Pero ya está, ya ha pasado…