A Jorge Javier Vázquez le puede su sectarismo político y pone en peligro su puesto en Mediaset

Jorge Javier Vázquez se ha revelado. Su sectarismo político le ha vencido y ha desafiado a las nuevas ‘leyes’ de Mediaset. ¿Habrá consecuencias?

El 20 de febrero de 2023 se supo que ‘Sálvame’ iba a sufrir muchos cambios. Estas nuevas modificaciones tienen que ver con el código ético de todos los programas que se emiten en el grupo audiovisual, concretamente los espacios dedicados al entretenimiento.

En este nuevo texto aparece una mención concreta a su cumplimiento, que afectará a todos los empleados, colaboradores, clientes, proveedores y resto de terceros que mantengan relaciones profesionales con Mediaset España.

El punto ‘Principios rectores en programas de entretenimiento’ es el nombre de la nueva incorporación al Código, que afecta directamente a programas como ‘Sálvame’, ‘Viernes Deluxe’, ‘Got Talent’ o ‘Supervivientes’.

Los programas de entretenimiento son eso mismo, de entretenimiento y, por lo tanto, sus presentadores y colaboradores deben abstenerse de emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa.

Además, los presentadores no podrán «atacar o criticar a ningún otro programa de la compañía o a sus presentadores y colaboradores». Tampoco se permitirá que los colaboradores abandonen el plató, algo muy habitual en ‘Sálvame’.

Esto último, sin embargo, se borró del código ético puesto que en Mediaset se dieron cuenta que cada vez que un tertuliano de ‘Sálvame’ se va, también es contenido para el programa.

Y con respecto al punto de la política, Jorge Javier Vázquez le echó un pulso el 7 de marzo de 2023 al nuevo Código Ético de su empresa.

Unas imágenes de Kiko Hernández y el actor Fran Antón paseando por Nueva York sirvieron para que Sálvame abordase este martes la relación que mantienen estos dos amigos y plantear si hay algo más entre ellos, algo que el colaborador siempre ha negado.

Jorge Javier se enfrentó al resto de tertulianos y dijo:

No puedo decir que Kiko esté con Fran Antón, porque no lo sé. Pero si estuviera con él, debería decirlo. En pleno 2023, todos los que salimos en televisión tenemos cierta parte de compromiso con la sociedad. Todos tenemos que dar un paso adelante y decir: sí, esto es así. No valen las medias tintas. Lo otro no es ocultar la verdad, directamente es mentir

De la misma manera que no puedo decir que Kiko sea el novio de Fran porque no tengo ningún dato. No entiendo por qué Kiko, en caso de que lo fuera, está dilatando el proceso de comunicarlo, porque cada vez es más ridículo