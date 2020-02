Los mensajes escabrosos de Johnny Deep sobre su exmujer: «¡Ahoguémosla antes de quemarla!»

Johnny Depp no para de meterse en líos. El actor interpuso una demanda por difamación al diario británico The Sun y su editor ejecutivo, Dan Wootton. El motivo de ello es un artículo que el medio publicó en abril de 2018 en el que aseguraba que el actor había abusado sexualmente y maltratado a su exmujer, la actriz Amber Heard.

No obstante, las cosas no están saliendo bien para el actor. Durante la audiencia que se celebró este miércoles 26 de febrero de 2020 en el Tribunal Superior del Reino Unido, Adam Wolanski, representante legal de News Group Newspapers, aseguró que existían mensajes «muy perjudiciales» para su caso que probarían lo que el medio The Sun publicó.

Los brutales mensajes: «Vamos a quemar Amber»

En la vista oral, el juez Justice Nicol accedió a cerca de 70 mil mensajes de texto de 2013 entre los que se encuentran los que el actor envió a su amigo Paul Bettany con frases que no le dejan en muy buen lugar como «Vamos a quemar Amber» o «¡Ahoguémosla antes de quemarla! Después me f***aré su cadáver quemado para asegurarme de que está muerta».

También se presentaron varios mensajes donde Johnny Deep confiesa sus problemas de conducta: «Es cierto que estoy demasiado jodido en la cabeza para rociar mi ira contra la persona que amo … por una pequeña razón, también soy demasiado viejo para ser ese tipo. ¡Pero las pastillas están bien!».

El juicio definitivo comienza el 23 de marzo

El representante legal de Depp declaró que en ninguno de los mensajes presentados hasta el momento habría pruebas que verifiquen la acusación de Amber Heard sobre la violencia de su exmarido: «En ninguna parte, repito, en ninguna parte, hay una sola pistola humeante, mensaje de texto o correo electrónico, ningún documento; a diferencia de la confesión grabada de la Sra. Heard que vimos antes. No hay ningún documento en el que el Sr. Depp diga ‘golpeé a la Sra. Heard’ y mucho menos ‘La golpeé en numerosas ocasiones'».

Después de este giro, la defensa del actor tendrá tiempo para preparar su ataque contra el medio. El juicio definitivo comenzará el próximo 23 de marzo y durará 10 días aproximadamente.

Un matrimonio tormentoso

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron durante el rodaje de la película Rhum Express (2011), cuando el actor aún mantenía una relación sentimental con la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis, madre de sus hijos Lily-Rose y Jack. Tras separarse de la que era su mujer y comenzar el noviazgo con Amber Heard, finalmente contrajo matrimonio con la actriz en 2015. La pareja decidió divorciarse en 2016, la actriz confesó entonces que habría sufrido «violencia física y psicológica», algo que Depp siempre ha negando.