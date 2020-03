Steven Spielberg no gana para disgustos: detienen a su hija por violencia doméstica

Mikaela, la hija de Steven Spielberg, ha sido arrestada este sábado 2 de febrero de 2020 por violencia doméstica.

La joven de 23 años fue puesta en libertad a las doce horas, después de que alguien pagara una fianza de 1.000 dólares. El novio de Mikaela, Chuck Pankow envió un comunicado a Fox News quitándole importancia a la situación y asegurando que todo había sido «un malentendido» y que «nadie estaba herido».

La hija más polémica de Spielberg hacía pública su decisión de dedicarse a la industria del cine para adultos al considerarse una «criatura sexual». «Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada», confesaba en una entrevista concedida para The Sun.

Rodeada de polémica

Según la joven, ya había trasladado esta decisión a sus padres. «Se han sentido intrigados, pero no enfadados. Para ellos, la prioridad siempre ha sido mi seguridad», aclaraba. Días después el periódico estadounidense Page Six publicaba una información completamente distinta. Según un amigo cercano a la familia, Spielberg se «sentía avergonzado» por la confesión de Mikaela y «su entrada en el mundo de las trabajadoras sexuales».

El cineasta y su mujer, Kate Capshaw, decidieron adoptar a Mikaela en 1996 cuando esta aún era un bebé. A día de hoy la joven vive en Tennesse con su pareja, además tuvo problemas con el alcohol y trastornos mentales.

Spielberg, uno de los directores más destacados del mundo

Steven Spielberg es uno de los directores de cine más poderosos en el mundo, siempre ha sido muy discreto con su vida privada y ha dejado que los miembros de su familia sean los que decidan si quieren ser conocidos o lanzarse a la fama.

El cineasta tiene siete hijos: Mikaela, Sasha, Max, Destry Allyn, Theo, Jessica y Sawyer Avery. De ellos, dos son de relaciones anteriores, tres biológicos y dos adoptados. Una de más conocidas es Sasha Spielberg, quien desde pequeña ha participado en las películas de su padre, más tarde se dedicó al cine indie. Por otro lado, Jessica Spielberg tiene una carrera más consolidada, la actriz de 43 años es hija de Robert y Kate Capshaw, que se divorciaron cuatro años después de casarse. Su interpretación más conocida ha sido en la serie de Anatomía de Grey.

Spielberg estuvo casado de 1985 a 1989 con la actriz estadounidense Amy Irving. En 1991 volvió a casarse con la actriz Kate Capshaw, ambos se conocieron durante el casting para la película Indiana Jones y el templo maldito.

El cineasta es considerado como uno de los pioneros en el nuevo Hollywood y entre sus títulos más conocidos se encuentran Tiburón, Indiana Jones y E.T., el extraterrestre, los primeros títulos de ciencia ficción y aventuras.

Más tarde el director y productor empezó a tratar en sus películas temas humanistas como los derechos civiles y políticos, el Holocausto, el terrorismo en filmes como El color púrpura, La lista de Schindler, Múnich, Lincoln o El puente de los espías.