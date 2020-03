Woody Allen publica por sorpresa sus memorias: «Nunca toqué a mi hija»

Irónico hasta la médula, apasionado confeso de Bergman y Truffaut y medidor supremo de la ficción hasta la última secuencia, Woody Allen pensaba compartir con el mundo sus memorias el próximo 7 de abril de 2020 en Estados Unidos. Sin embargo, un giro en los acontecimientos ha precipitado la publicación apremiante de ‘Apropos of Nothing’ (‘A propósito de nada’) con la editorial independiente Arcade Publishing, en lugar de ser con el grupo francés Hachette, con quien firmó el contrato inicial y el cual previamente había divulgado algunos trabajos del periodista estadounidense Ronan Farrow (hijo de Woody y Mia Farrow que se hizo popular por escribir los artículos en The New Yorker que ayudaron a destapar denuncias de abuso sexual contra Harvey Weinstein).

Fue precisamente el conglomerado con sede en París quien decidió anular la publicación a raíz de recibir coacciones e influencias de la familia Farrow y de sus empleados, así como la polémica surgida por el presunto abuso sexual del comediante a su hija Dylan (tal y como ha anunciado la empresa, la dirección determinó que «no era posible seguir adelante»). Cuando Allen fue consciente de la situación, recurrió a Arcade Publishing y las memorias (que están dedicadas a Soon-Yi Previn, su esposa) aparecieron casi por arte de magia (y sin previo aviso) en las librerías el lunes 23 de marzo de 2020:

«En estos tiempos extraños en los que a menudo la verdad se califica de ‘fake news’, como editorial preferimos dar voz a un artista respetado en vez de hacerles caso a los que intentan silenciarle», sentenciaron desde la compañía.

Entre las páginas, el signatario de Annie Hall alude a su romance con la actriz Diane Keaton y no deja atrás las incriminaciones por las supuestas extralimitaciones a su sucesora, Dylan Farrow, a los tempranos siete años de edad, a quien asegura que «nunca tocó». Se trata, en definitiva (y en palabras de Arcade Publishing), de un acercamiento «cándido y personal» a la biografía de uno de los directores más excelentes de Hollywood.