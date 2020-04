Muere Brian Dennehy, el sheriff de ‘Rambo’, a los 81 años

El actor estadounidense Brian Dennehy ha fallecido a los 81 años. «Con gran pesar anunciamos que nuestro padre, Brian, falleció anoche por causas naturales, no relacionadas con el Covid 19. Más grande que la vida, generoso, un padre y abuelo orgulloso y devoto, su esposa Jennifer, su familia y muchos amigos lo extrañarán», dijo este 16 de abril de 2020 en Twitter su hija Elizabeth Dennehy, quien destacó la gran generosidad de su padre.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3

— Elizabeth Dennehy (@dennehyeliza) April 16, 2020