Netflix encara un procedimiento penal por la polémica película ‘Cuties’: «Es pornografía infantil»

Desde su estreno en Netflix el pasado 9 de septiembre de 2020, la película francesa ‘Cuties’ -‘Guapis’ en su traducción al castellano- continúa generando polémica por la aparente sexualización de las niñas protagonistas. Ahora, pese a que el servicio de streaming rectificara días antes del lanzamiento asegurando que «la imagen y descripción» que se dio en su promoción no fueron «una correcta representación de lo que es la película en realidad», la plataforma de entretenimiento se enfrenta a los cargos impuestos por un condado de Texas (Estados Unidos) por promover material audiovisual «lascivo» de menores de edad.

La acusación, que fue presentada el 23 de septiembre de 2020 en la comarca de Tyler, señala que Netflix fomentó, distribuyó y exhibió material obsceno infantil en dicho filme, que, además, carece de «valor literario, artístico, político o científico serio».

Netflix, Inc. indicted by grand jury in Tyler Co., Tx for promoting material in Cuties film which depicts lewd exhibition of pubic area of a clothed or partially clothed child who was younger than 18 yrs of age which appeals to the prurient interest in sex #Cuties #txlege pic.twitter.com/UJ1hY8XJ2l

— Matt Schaefer (@RepMattSchaefer) October 6, 2020