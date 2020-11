La esposa de Sean Connery revela que el actor padecía demencia: «Simplemente escapó»

Hollywood continúa de luto tras conocerse la triste noticia de que sir Sean Connery, uno de los actores más carismáticos del siglo XX, fallecía a los 90 años de edad.

Connery luchó contra la demencia en los últimos años de su vida, según ha explicado Micheline Roquebrune, su esposa durante 45 años, informa el tabloide The Mail on Sunday en Reino Unido.

La mujer del actor también comentó: «Ya no era vida para él. No era capaz de expresarse últimamente», lamentó.

Roquebruner, también explicó que el actor se fue mientras dormía:

Connery ganó numerosos premios, incluido un Óscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro, Connery alcanzó fama mundial en los años 60 metido en la piel del primer James Bond de la saga 007.

Durante su trayectoria artística, que se prolongó durante décadas, trabajó con directores tan insignes como Alfred Hitchcock en ‘Marnie, la ladrona’ (1964) y protagonizó grandes éxitos comerciales como ‘El nombre de la rosa’ (1986), ‘Los intocables’ (1987), ‘Indiana Jones y la última cruzada’ (1989), ‘La caza del Octubre Rojo’ (1990) o ‘La Roca’ (1996).

Desde la cuenta de 007 han compartido una de las muchas imágenes en las que inmortalizaron a Sean Connery siendo James Bond. A esta, la han acompañado de un sentido mensaje en el que sus productores, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli se despedían de él:

Sir Sean Connery has died at the age of 90. He was the first actor to play James Bond on the big screen in Dr. No in 1962, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice and Diamonds Are Forever followed. pic.twitter.com/VaFPHCM5Ou

— James Bond (@007) October 31, 2020