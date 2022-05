La llegada de altos vuelos de Tom Cruise a Cannes: el actor arribó pilotando un helicóptero

Desde el 17 al 28 de mayo de 2022 se celebra el famoso y prestigioso Festival de Cannes con su 75º Edición.

Como era de esperar, el actor y productor Tom Cruise llegó al Festival por todo lo alto y nunca mejor dicho. Apareció ayer, 18 de mayo de 2022, por la Costa Azul pilotando su propio helicóptero, como si estuviese en una película de la saga Misión Imposible. Aterrizó entre las multitudes sorprendidas al verlo en plena acción.

Qué mejor manera de demostrar sus habilidades físicas y haciendo un guiño a la película que presentó en el Festival, que pilotando él mismo un helicóptero. Aprovechó el evento para presentar el nuevo largometraje que produce y en donde actúa, Top Gun: Maverick, la secuela del piloto Pete «Maverick» Mitchel, una semana antes del lanzamiento en los cines de todo el mundo.

Cruise habló ante la prensa de la importancia de proyectar las películas en el cine, porque no todas las películas están hechas para verse en cualquier formato, y su deseo de llenar las salas, pero sobre todo, de provocar sentimientos en el espectador.

«No es lo mismo ver una película en la televisión que la experiencia de la gran pantalla. Ir al cine es lo que más me importa. Allí estamos todos unidos, aunque hablemos diferentes idiomas y vengamos de diferentes culturas. Cuando nos sentamos en un cine, formamos una gran comunidad que nos permite compartir la experiencia . Entiendo el negocio, lo he estudiado todo el tiempo, pero hay películas que necesitan una forma muy específica de rodarse, películas que no pueden verse en una televisión. Yo no busco hacer una gran taquilla el primer fin de semana de estreno. Yo busco la distancia larga, entretener y emocionar. Sueño con llenar los cines»

También aprovechó para demostrar su amor por el cine y por qué soñaba con pertenecer a la industria cinematográfica.

«Me enamoré del cine siendo un niño. Quería vivir las aventuras que veía en pantalla; saltando desde los árboles, corriendo por el campo, soñando… Tuve una infancia nómada y las películas me acompañaban. Eran mi fascinación. Solía escribir mis metas en las paredes de mi habitación, con el nombre de las películas que me gustaban y lo que quería conseguir en la vida. He trabajado duro para lograr esos objetivos. Siempre he tenido miedo de no saber hacer algo, por eso me obligo a aprender. Mi sueño es mantener viva mi curiosidad por contar historias«