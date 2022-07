Michael Nardelli: «Produzco para poder crear oportunidades para mí mismo como actor y narrador»

El actor y productor Michel Nardelli nació en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Tuvo el placer de trabajar con Zac Efron en la película «Alma de campeón», del año 2005 o con Jessica Rothe en la película «La tribu», además de participar en su película más famosa: «El círculo». Periodista Digital tuvo la oportunidad de poder realizarle una entrevista en profundidad como único medio en España, donde pudimos conocer más acerca de él.

Su relación con el mundo audiovisual

La relación de Nardelli con el mundo audiovisual comenzó desde que era pequeño, ya que, según aseguró a Periodista Digital, es un mundo del que siempre se sintió atraído. Muchos actores empezaron en el mundo de la actuación haciendo teatro en el colegio y Nardelli no fue una excepción.

«Hice mucho teatro en el colegio cuando era pequeño y ya desde temprana edad empecé a dirigir cortometrajes en el jardín trasero de casa o al rededor del vecindario».

Una persona que empezó desde tan temprana edad estaba claro que llegaría lejos en el mundo de la actuación y el cine. Es por eso que su pasión por esta industria está más que clara. Sin embargo, no es una persona a la que le guste ver los trabajos en los que aparece. Más concretamente, el actor aseguró que solo lo ve una vez y, de hecho, no es una visión que disfrute.

«Veo las películas en las que aparezco al menos una vez, sí. Así puedo aprender del trabajo que he hecho, aunque no las veo mucho. No diría que las disfruto, pero sí que pueden ser informativas«.

Y, en relación con esto, también recordó la primera vez que se vio en televisión, en la película anteriormente mencionada «Alma de campeón», que compartió pantalla con el mismo Zac Efron. Era una situación que le generaba cierta inseguridad, según comentaba Nardelli.

«Fue en la película con Zac Efron llamada «Alma de campeón». Estaba muy inseguro mientras lo veía. Hubo pocas cosas que me gustaron, pero sobretodo vi muchas áreas donde necesitaba mejorar en el futuro. Aún así, estaba orgulloso de haber hecho algo«.

Como se puede ver, es una persona muy perfeccionista y muy crítica consigo misma y no es alguien al que le asuste hacer un personaje que suponga cierta dificultad. De hecho, disfruta realizando personajes así, alegando que eso le ayuda para futuras producciones. Al preguntarle sobre algún personaje que supuso cierta dificultad para él, la respuesta fue inmediata.

«Hice una película llamada «La tribu» donde hice de un superviviente de una pandemia mundial. Grabamos a las afueras en un desierto, así que las condiciones en sí eran un reto».

A pesar de las dificultades, a Nardelli no le asustó hacer un personaje así. Todo lo contrario: hacer un personaje de ese tipo le pareció de lo más divertido al tratarse de ser un personaje del que no está acostumbrado y que supone para el actor salir de su zona de confort.

«El personaje estaba psicológicamente dañado y atormentado, así que ese papel supuso para mí un reto muy divertido que llevar a cabo».

Aunque sea una persona que no se rinda con facilidad, pudimos ver una parte más vulnerable de Nardelli, que explicaba aquellos momentos en los que puede haber dudas respecto a lo que uno hace.

«Sí, tengo altibajos. Hay retos y obstáculos durante que camino que hacen preguntarte: “¿debería estar haciendo otra cosa? ¿Debería ir por el camino fácil?”

A pesar de esto, el actor utilizaba esa pasión que siente ante estas artes para vencer las dudas y así permitirle seguir adelante. Lo que hace de él una persona totalmente apasionada de lo que hace. Asegura que está enamorado de su trabajo y dice que poder formar parte de esta industria le completa y le hace sentir genial, algo que podríamos esperar teniendo en cuenta la personalidad del actor.

«Lo que más me gusta de mi trabajo es poder formar parte de las artes. Hacer algo que sea expresivo y desafiante y me obligue a estar presente y trabajar a toda máquina. Crecí amando el cine, así que pensar que estoy contribuyendo a ese legado artístico de alguna manera me hace sentir bien y emocionado«.

Además, Nardelli utiliza todos sus trabajos para aprender y aplicar toda información nueva para futuros proyectos, demostrando así que cualquier error es una oportunidad para aprender y mejorar. Asegura que trabajar con otros creativos permite aprender de ellos, algo que categoriza como un «placer».

Experiencias en los rodajes

El trabajo de los actores es muy sacrificado. Sin embargo, los rodajes dan pie a que ocurran muchísimas experiencias que pueda suponer alguna anécdota divertida o, como es el caso de Nardelli, alguna que provoque tensión.

«Cuando estábamos haciendo DARK/WEB, estábamos filmando en una vieja cabaña en el bosque. Era muy tarde y espeluznante. El episodio que estábamos filmando también fue muy intenso. Estábamos a mitad de la toma cuando un camión misterioso comenzó a detenerse lentamente donde estábamos filmando. Todos los actores en el coche comenzamos a ponernos muy intensos y temerosos de quién entraba a nuestro set en medio de la noche, justo durante nuestra toma muy intensa. Algunos de nosotros incluso teníamos accesorios de armas falsos para la escena».

Momentos así son los que hace que algunos rodajes de películas sean inolvidables y memorables, según explica el actor. Sin embargo, esa tensión que creó el momento desapareció inmediatamente al ver las verdaderas intenciones del conductor del vehículo. «Al final resultó ser de un servicio de artesanía».

Michael Nardelli además tiene una lista muy larga de personas con las que le gustaría mucho trabajar. Algunos de ellos son Alfonso Cuaron, Oscar Isaac, James Wan, Christopher Nolan, Scarlett Johannson, Tom Cruise, entre otros.

Producción

Para los que no lo sepan, además de actor, Michael Nardelli es productor. Más concretamente, trabajó de productor en «El hombre mecánico gigante», «El círculo» y «Otro día feliz». Estas dos últimas, además de ser productor hizo de protagonista. Cuando se le preguntó sobre sus comienzos en el mundo de la producción, aseguró que fueron cuando era pequeño.

«Fui a la escuela de cine y crecí haciendo cortometrajes. Entonces, de alguna manera, siempre estaba produciendo en segundo plano«.

Esos tediosos momentos en los que espera a que se le llame para actuar en películas no los lleva bien, según nos dice Nardelli. Es por eso que ve en la producción un alivio a esas situaciones de frustración.

«Volverme más activo como productor se debió a que no quería esperar a que sonara el teléfono, que no es una posición en la que me vaya bien».

Para Nardelli, la actuación y la producción van muy ligadas y cuando se le preguntó sobre cuál era su preferencia, la respuesta fue muy clara:

«Produzco para poder crear oportunidades para mí mismo como actor y narrador».

«El círculo»

Es posible que sea la película por excelencia del artista y la que le dio ese subidón, ya que es muy buena e interesante, y no es por hacerle la pelota. Para todos aquellos que no la hayan visto, «El círculo» es una película de terror sobre una invasión extraterrestre. Lo más llamativo de la película es que tiene una gran cantidad de personajes y toda la acción se desarrolla en una sola sala (a excepción de la última escena). Más concretamente, un conjunto de personas desconocidas se despiertan en una sala a oscuras. Estas personas deben permanecer inmóviles porque, si se mueven, serán asesinadas por un arma situada en el centro de la sala. Todas las personas deberán realizar una votación para elegir al siguiente en morir hasta que solo quede uno.

Esta película sin duda es muy especial para Nardelli, ya que contiene algunos elementos con los que él más disfruta.

«Creo que algo que nuestra película «El círculo» combina elementos del género del entretenimiento con discusiones mundanas y profundas sobre la naturaleza humana. Esos son mis tipos favoritos de historias».

Sin embargo, lo que más gustó de esta película fue el final, que no desvelaremos para no estropear la experiencia de los que la quieran ver.

«Estoy orgulloso del final. Es difícil hacer algo sorprendente en estos días, y mantenerse firme y permitir que un personaje sea desagradable, o alguien que vive en los tonos grises, ni del todo bueno ni del todo malo».

En cuanto a la escena final, el artista aseguró que hubo bastante controversia en el rodaje sobre si incluir aquella escena fuera de la sala principal. Sin embargo, él estuvo siempre a favor de incluirla.

«Estaba a favor de ese final porque pensé que mantenía viva la ambigüedad, pero también para que la audiencia supiera que todo esto realmente sucedió».

A pesar de que la película tiene ya algunos años, hay gente que a día de hoy le sigue escribiendo confundida acerca ese final tan sorprendente.

«La gente todavía me escribe todo el tiempo confundida acerca de lo que todo esto significa. Sin embargo, creo que algo de abstracción es buena».

Michael Nardelli aseguró que ahora mismo se encuentra trabajando en un proyecto muy importante para él y que espera que podamos verlo pronto. Por el entusiasmo que le puso, sabemos que se tratará de un proyecto genial y del que no podemos esperar a conocer.