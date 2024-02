Tippi Hedren inmersa en «las garras» de la demencia

En un giro sorprendente para la carrera de la legendaria actriz Tippi Hedren, el periodista español Gustavo Egusquiza ha revelado en exclusiva que la icónica estrella de Hollywood está luchando contra la demencia. La noticia llega cuando Egusquiza solicitó una entrevista con la actriz para la revista Forbes Magazine.

Hedren, de 94 años, es conocida por su papel destacado en películas como «Los Pájaros» de Alfred Hitchcock, donde cautivó a audiencias de todo el mundo con su actuación memorable. Sin embargo, según confirmó Egusquiza, la actriz ahora enfrenta desafíos de salud significativos.

Hedren es también madre de la actriz Melanie Griffith, ex esposa del actor malagueño, Antonio Banderas.

«La verdad es que estoy impactado con la noticia de Tippi Hedren, era algo que no me esperaba en absoluto. Es una actriz que tiene una gran trayectoria profesional a la que admiraba profundamente y admiro. Y bueno, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y me sorprendió mucho las declaraciones que me dio su representante. Y bueno, espero que tenga el máximo cuidado por parte de su famliia y que esté con sus seres queridos el máximo tiempo posible. Y es una pena que a fecha de hoy, en pleno siglo XXI, no se haya desarrollado lo suficiente la medicina para proveer de una mejor calidad de vida a nuestros mayores», señaló Egúsquiza en conversación telefónica con Periodista Digital.

«Es una noticia devastadora para los admiradores de Tippi Hedren en todo el mundo». «Desafortunadamente, su agente me confirmó que Tippi está lidiando con la demencia y no es capaz de acordarse de su carrera. Es una situación difícil para ella y su familia».

La carrera de Hedren ha sido una de gran influencia en la industria del cine, destacándose por su talento y dedicación a lo largo de décadas. Sin embargo, esta noticia arroja una nueva luz sobre su vida personal, mostrando los desafíos que enfrenta en su vejez.

A medida que la noticia se difunde, los fans y colegas de Hedren expresan su apoyo y solidaridad hacia la actriz y su familia. Mientras tanto, los medios de comunicación esperan más detalles sobre su estado de salud y el impacto que esto podría tener en su legado como una de las grandes figuras de Hollywood.