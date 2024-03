‘Oppenheimer’, la gran triunfadora de la «Noche de los Óscars»

‘Oppenheimer’ triunfa en los Oscar 2024 con siete premios, incluyendo el de Mejor Película.

Dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, quien también ganó una estatuilla como mejor actor, la película sobre Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, se consagra como la gran ganadora de la noche. Además del premio principal, la película se lleva los galardones a Mejor Director (Nolan), Mejor Actor (Murphy), Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr.), Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora y Mejor Montaje.

A pesar de su destacada actuación, ‘Oppenheimer’ comparte el escenario con otras magistrales películas como ‘Pobres Criaturas‘, que se lleva cuatro estatuillas, y ‘La Zona de Interés‘, con dos premios.

Esta victoria en los Oscar 2024 culmina una exitosa temporada de premios para ‘Oppenheimer’, que también arrasó en los BAFTA, Globos de Oro y SAG Awards, consolidándose como la película más premiada del 2023.

En una gala con pocas sorpresas, en la que se cumplieron la mayoría de las quinielas de críticos y aficionados, también resultó multipremiada «Pobres criaturas» (Poor Things).

Una de las 4 estatuillas con las que se hizo el filme del griego Yorgos Lanthimos fue para Emma Stone como mejor actriz, por encarnar a la protagonista, Bella Baxter.

El Oscar que se llevó Da’Vine Joy Randolph como mejor actriz de reparto fue el único para «Los que se quedan» (The Holdovers), y el de Billie Eislish por su canción What Was I Made For? el único para el gran éxito de taquilla de este año, Barbie.

«Los asesinos de la luna» (Killers of the Flower Moon) se fue a casa sin ningún reconocimiento, a pesar de contar con 10 nominaciones.

Lista de ganadores:

Mejor Película: ‘Oppenheimer’

‘Oppenheimer’ Mejor Director: Christopher Nolan ‘Oppenheimer’

Christopher Nolan ‘Oppenheimer’ Mejor Actriz: Emma Stone ‘Pobres criaturas’

Emma Stone ‘Pobres criaturas’ Mejor Actor: Cillian Murphy ‘Oppenheimer’

Cillian Murphy ‘Oppenheimer’ Mejor Actriz de Reparto: Da’Vine Joy Randolph ‘Los que se quedan’

Da’Vine Joy Randolph ‘Los que se quedan’ Mejor Actor de Reparto: Robert Downey Jr. ‘Oppenheimer’

Robert Downey Jr. ‘Oppenheimer’ Mejor Canción Original: ‘What was I made for?’ ‘Barbie’

‘What was I made for?’ ‘Barbie’ Mejor Banda Sonora: ‘Oppenheimer’

‘Oppenheimer’ Mejor Sonido: ‘La zona de interés’

‘La zona de interés’ Mejor Cortometraje de Ficción: ‘La maravillosa historia de Henry Sugar’

‘La maravillosa historia de Henry Sugar’ Mejor Fotografía: ‘Oppenheimer’

‘Oppenheimer’ Mejor Película Documental: ’20 días en Mariúpol’

’20 días en Mariúpol’ Mejor Cortometraje Documental: ‘The last repair shop’

‘The last repair shop’ Mejor Montaje: ‘Oppenheimer’

‘Oppenheimer’ Mejores Efectos Visuales: ‘Godzilla Minus One’

‘Godzilla Minus One’ Mejor Película Internacional: ‘La zona de interés’

‘La zona de interés’ Mejor Diseño de Vestuario: ‘Pobres Criaturas’

‘Pobres Criaturas’ Mejor Diseño de Producción: ‘Pobres Criaturas’

‘Pobres Criaturas’ Mejor Maquillaje y Peluquería: ‘Pobres Criaturas’

‘Pobres Criaturas’ Mejor Guion Adaptado: ‘American Fiction’

‘American Fiction’ Mejor Guion Original: ‘Anatomía de una caída’

‘Anatomía de una caída’ Mejor Película de Animación: ‘El chico y la garza’

‘El chico y la garza’ Mejor Cortometraje de Animación: ‘War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko’