Madrid Film Office presenta en el Festival de Málaga un adelanto del documental Madrid Collage

El Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Film Office, participó ayer en el marco de la 29ª edición del Festival de Málaga en una mesa redonda en la que se ofreció un adelanto del documental Madrid Collage, de Javier Morales Pérez. El documental, coproducido por ADUNA, FlixOlé y Madrid Film Office, recorre las transformaciones y la imagen cinematográfica de la capital a través de películas españolas icónicas.

La coproducción de Madrid Collage se enmarca en la línea estratégica de Madrid Film Office, adscrita al Área Delegada de Turismo, destinada a fomentar el turismo de pantalla y divulgar el patrimonio audiovisual madrileño entre sus ciudadanos y visitantes. Además de dar a conocer el documental, el Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Film Office, ha estado presente estos días en la zona de industria del Festival de Málaga (MAFIZ), con un estand compartido con Film Madrid Region y el Clúster Audiovisual de Madrid, para promocionar la ciudad como centro de producción audiovisual y destino de rodajes, así como para apoyar a la industria madrileña.

“El cine ha sido testigo del crecimiento y de las transformaciones que ha vivido Madrid en el último siglo; las calles, barrios y la forma de vivir de nuestra ciudad han inspirado a generaciones de cineastas y han dejado un patrimonio audiovisual extraordinario que queremos poner en valor”, ha destacado la concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo. La concejal delegada ha subrayado además que “Madrid Collage es una forma única de conectar con la ciudad a través de las imágenes que han marcado nuestra memoria colectiva y una muestra más de la apuesta de Madrid por el turismo de pantalla como vía para acercar nuestro patrimonio cultural a nuevos públicos”.

Tras el adelanto del documental, cuya presentación oficial está prevista para el próximo mes de mayo en Madrid, se desarrolló una mesa redonda sobre el proyecto y el patrimonio audiovisual madrileño. El coloquio contó con la participación del director y guionista de Madrid Collage, Javier Morales Pérez; el responsable de programación y marketing de FlixOlé, Miguel López; el responsable de comunicación de Madrid Film Office, Víctor Aertsen; y el director de Madrid Film Office, Raúl Torquemada, que moderó el encuentro.

Sobre Madrid Collage

El documental Madrid Collage se presenta como un viaje cinematográfico por el siglo XX madrileño construido exclusivamente a partir de fragmentos de películas. El documental recorre la historia de la ciudad a través de sus imágenes cinematográficas: el Madrid de la posguerra en los años 40; la inmigración y precariedad de los 50, palpables en películas como Surcos o El pisito; el desarrollismo de los 60, con obras como La ciudad no es para mí o Los chicos del Preu; los cambios políticos y sociales de los 70 tal y como aparecen representados en obras tan dispares como El diputado o Los nuevos españoles…

Madrid: turismo de pantalla y patrimonio audiovisual

La participación de Madrid Film Office como coproductor en Madrid Collage se enmarca en la promoción del turismo de pantalla en la capital y la difusión de su extenso patrimonio audiovisual. En este sentido, el Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid cuenta actualmente con más de diez folletos turísticos dedicados a este subsector, como ‘Madrid, a través de las series’, ‘El Madrid de Pedro Almodóvar’, ‘El Madrid de Concha Velasco’, ‘Imágenes sonoras de Madrid. Un proyecto de Gustavo Santaolalla’ o ‘El Paisaje de la Luz en la pantalla’, a los que próximamente se unirán ‘Usera en la pantalla’ y ‘Madrid Río en la pantalla’.

Además, la oficina organiza anualmente el programa de paseos de verano ‘Madrid desde la pantalla’, y colabora con festivales como Madrid Otra Mirada y Open House Madrid, para ampliar la oferta cultural de la ciudad con rutas específicas dedicadas a la puesta en valor de su patrimonio audiovisual. También ha patrocinado la publicación del libro Madrid desde el cine y el mapa ‘Madrid, chica Almodóvar’, fomentando la divulgación y la generación de productos para los fans del cine rodado en la ciudad, y ha colaborado en diversas exposiciones del sector celebradas en la ciudad.