Los 4 mensajes políticos que subyacen en el éxito de «Una batalla tras otra» en los Oscar 2026

La 98ª edición de los Oscar se presentó como una celebración de evasión. Ni la presidencia de Donald Trump, ni las tensiones con Irán, ni los conflictos prolongados en Ucrania o Palestina lograron colarse de manera directa en el guion de la gala. Sin embargo, la gran ganadora de la noche, Una batalla tras otra, estaba impregnada de política en todos sus matices.

Dirigida por Paul Thomas Anderson y basada en la novela Vineland del autor Thomas Pynchon, la película se llevó a casa seis estatuillas, entre ellas mejor película, dirección, guion adaptado, actor de reparto para Sean Penn, edición y el nuevo galardón a mejor casting. Un dominio rotundo que contrasta con el intento de la Academia por suavizar el tono político durante la ceremonia.

1. Inmigración y racismo: una guerra interna en clave de thriller

A primera vista, Una batalla tras otra narra la historia de una célula insurgente en Estados Unidos, donde el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio forma parte de un grupo revolucionario que destaca por la relevancia del papel femenino. Años más tarde, el personaje encarnado por Sean Penn asciende a liderar un cuerpo de agentes migratorios decidido a saldar cuentas pendientes.

Este clásico esquema de “cazador y presa” sirve para poner el foco en:

La crisis migratoria en la frontera estadounidense.

en la frontera estadounidense. La violencia estructural ejercida por las instituciones estatales.

La dimensión racial que envuelve las políticas migratorias.

Desde esta perspectiva, el filme deja claro quiénes son los “buenos” y quiénes son los “malos”: los insurgentes representan la resistencia, mientras que el gobierno y sus agencias se convierten en símbolo del autoritarismo. No hay lugar para la equidistancia; la empatía se dirige sin disimulo hacia aquellos cuerpos vulnerables que el sistema busca expulsar o someter.

2. De la propaganda imperial a la propaganda del colapso

Uno de los aspectos más intrigantes del filme es cómo se relaciona con la tradición propagandística del cine estadounidense. Durante años, Hollywood ha promovido una imagen idílica de un país capitalista fuerte, próspero y moralmente superior. Sin embargo, este tipo de narrativas empezaron a ser cuestionadas desde los años 70.

Una batalla tras otra se inserta en una nueva etapa:

Ya no exalta un Estados Unidos victorioso.

victorioso. Retrata a un país al borde del colapso interno.

Muestra sociedades cada vez más autoritarias como reflejo de debilidad, no de fortaleza.

La película no plantea abiertamente quién sale beneficiado con esta fractura social, pero sí hace visible cómo se erosiona la cohesión interna y cómo las instituciones han dejado de ofrecer un futuro compartido. El mensaje político se encuentra más en esa atmósfera de agotamiento sistémico que en discursos explícitos.

3. Insurgencia y acción directa: del malestar a la organización

Otro eje político destacado por el film es su representación de la insurgencia como respuesta legítima ante la opresión. La obra no solo expone el descontento; también sugiere que dicho malestar debe transformarse en acción colectiva.

Según ciertos análisis enfocados en su dimensión ideológica, el filme:

Presenta a los insurgentes como núcleo moral del relato.

Incita a “tomar acción” frente a las injusticias padecidas por minorías raciales y migrantes.

Abre un debate incómodo sobre las consecuencias humanas que conlleva la resistencia, especialmente entre las clases populares atrapadas en el fuego cruzado.

Este énfasis en la organización y radicalización política ha llevado a algunos comentaristas a catalogarla como propaganda revolucionaria, lo que genera una tensión entre cine autoral y cine militante.

4. Mujeres, cuerpos y poder: redistribuir el protagonismo

Aunque el cartel destaca a Leonardo DiCaprio, la película otorga un protagonismo significativo a sus personajes femeninos dentro del grupo insurgente. No son meras acompañantes ni simples “intereses románticos”; son arquitectas fundamentales tanto de la estrategia política como emocional del colectivo.

Este enfoque se conecta con otros debates relevantes dentro de la industria:

Quién ocupa realmente el centro del relato político.

Cómo se presenta el liderazgo femenino en contextos conflictivos.

Qué cuerpos son representados como víctimas de violencia estatal y cuáles emergen como sujetos activos ante esa respuesta.

En un año donde Amy Madigan fue galardonada con el Oscar a mejor actriz secundaria por Weapons y Jessie Buckley recibió el premio a mejor actriz por Hamnet, hemos visto una revalorización notable de personajes femeninos complejos en diversas categorías.

Los Oscar 2026: fiesta apolítica, películas encendidas

La paradoja es evidente: mientras que la gala evitó menciones directas a figuras como Trump, así como al conflicto en Oriente Próximo o las disputas entre grandes estudios, las películas ganadoras abordaron temas como poder, control y violencia con una claridad sorprendente.

Un claro ejemplo es el éxito del documental Mr. Nobody contra Putin, que obtuvo el premio al mejor largometraje documental. Su equipo recordó durante una rueda de prensa que rodar dicha obra podría haber acarreado penas de hasta 20 años en prisión dentro de Rusia. Así, aunque contenida sobre el escenario principal, la política logró hacerse un hueco.

Lista rápida: así quedaron los grandes premios

Mejor película : Una batalla tras otra.

: Una batalla tras otra. Mejor director : Paul Thomas Anderson , por Una batalla tras otra.

: , por Una batalla tras otra. Mejor guion adaptado : Una batalla tras otra.

: Una batalla tras otra. Mejor actor de reparto : Sean Penn , por Una batalla tras otra.

: , por Una batalla tras otra. Mejor actor : Michael B. Jordan , por Sinners.

: , por Sinners. Mejor actriz : Jessie Buckley , por Hamnet.

: , por Hamnet. Mejor película internacional : Valor sentimental.

: Valor sentimental. Mejor película animada : Las guerreras k-pop.

: Las guerreras k-pop. Efectos visuales : Avatar: Fuego y ceniza.

: Avatar: Fuego y ceniza. Diseño de producción / vestuario / maquillaje: Frankenstein, otra favorita esta temporada.

Por otro lado, títulos como Marty Supreme o El agente secreto fueron las grandes derrotadas, acumulando nominaciones pero saliendo prácticamente sin premios.

Curiosidades y datos sorprendentes sobre una noche muy política… sin mencionarlo

Más allá de lo dicho oficialmente, esta edición dejó algunos detalles interesantes:

Un nuevo récord personal para Paul Thomas Anderson , quien sumó tres estatuillas bajo su nombre (película, dirección y guion), convirtiéndose así en la figura más premiada esa noche.

, quien sumó tres estatuillas bajo su nombre (película, dirección y guion), convirtiéndose así en la figura más premiada esa noche. Aunque ganó su tercer Oscar, Sean Penn no asistió a recogerlo, lo que alimentó teorías sobre su misteriosa ausencia.

no asistió a recogerlo, lo que alimentó teorías sobre su misteriosa ausencia. El segundo filme más premiado fue Sinners, con cuatro galardones; seguido muy cerca por Frankenstein, que brilló especialmente en diseño.

En 98 años de historia del Oscar, este año fue especial para Michael B. Jordan , quien se convirtió en el sexto actor afroamericano en recibir el premio al mejor actor; un dato revelador acerca del camino hacia mayor diversidad aún pendiente.

, quien se convirtió en el sexto actor afroamericano en recibir el premio al mejor actor; un dato revelador acerca del camino hacia mayor diversidad aún pendiente. La ceremonia tuvo su momento explosivo cuando Javier Bardem gritó un “no a la guerra” durante la transmisión; uno de los escasos instantes claramente políticos durante toda la gala.

Así pues, aquella noche destinada a ser ligera acabó coronando una película que aborda temas tan relevantes como insurgencia, control migratorio y fractura interna; convirtiendo a Una batalla tras otra no solo en una ganadora momentánea sino también en un espejo incómodo del país que le brindó su aplauso.

Fuentes