Hollywood de luto: fallece Chuck Norris, símbolo indiscutible de toda una generación

Carlos Ray Norris, nacido en Oklahoma con herencia irlandesa y cherokee, transformó su infancia nómada en una saga de hierro. Tras el divorcio parental, recaló en la Fuerza Aérea en Corea del Sur, donde abrazó el taekwondo, hapkido y kárate, forjando su estilo Chun Kuk Do que enseñó a Steve McQueen, James Coburn y Priscilla Presley. Campeón mundial con 180 victorias, fundó cadenas de dojos antes de irrumpir en Hollywood.​

De palizas legendarias a icono global de la fuerza.​

Bruce Lee lo catapultó a la fama con su rol en La furia del dragón (1972), pese a la derrota épica en pantalla. Los 80 trajeron éxitos como Desaparecido en combate, Delta Force y Código de silencio, encarnando el espíritu conservador reaganiano: bigotudo, armado y patriótico, con merchandising desde vaqueros indestructibles hasta videojuegos Atari. Su serie Walker, Texas Ranger (1993-2001), con 200 episodios junto a Clarence Gilyard, lo consagró como el ranger que imponía justicia donde fallaba el sistema.​

Memes eternos y un legado familiar imborrable.​

Internet lo inmortalizó con «Chuck Norris Facts», como «la muerte le tuvo miedo», que él mismo celebraba. Se casó joven con Dianne Holechek, padre de Mike, Eric y la descubierta Dina; en 1998, con Gena O’Kelly nacieron gemelos Dakota y Danilee, por quien pausó su carrera ante su artritis, invirtiendo millones. Ferviente republicano, deja 70 millones en fortuna tras demandar a CBS por regalías de Walker.​

Su familia despide al «símbolo de fortaleza» que inspiró millones: «Vivió con fe y propósito, rodeado de amor». El mundo llora al prototipo del héroe invencible, caído en Kauai este 19 de marzo.

Las redes sociales explotaron con una mezcla de duelo profundo y humor irónico ante la muerte de Chuck Norris, reviviendo sus memes legendarios.​

Homenajes emotivos y virales

Usuarios compartieron vídeos de sus peleas icónicas y su último post de cumpleaños: «No envejezco, subo de nivel», interpretado como profético. La familia publicó un comunicado en Instagram y Facebook destacando su rol como «esposo devoto y símbolo de fuerza», pidiendo privacidad mientras agradecían el apoyo global.

Memes inmortales resurgen

Plataformas como X (Twitter) e Instagram se inundaron de «Chuck Norris Facts» actualizados: «No murió, subió a poner orden», «La muerte tuvo miedo de decírselo» o «RIP Death». Ejemplos virales incluyen «Chuck Norris no murió, la muerte tuvo una experiencia cercana» y chistes sobre cebollas llorando o pájaros abatidos de un tiro.

Reacciones de famosos

Jean-Claude Van Damme tuiteó: «Siempre respeté al hombre que era, nunca será olvidado». Figuras políticas como Benjamin Netanyahu y fans de Hollywood rindieron tributo al «campeón» y rey del cine de acción.