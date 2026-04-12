Tarantino resucita a su asesina en Kill Bill de más de 4 horas

Quentin Tarantino ha presentado Kill Bill: The Whole Bloody Affair, una edición completa que combina las dos partes originales en una obra monumental que supera las cuatro horas. La Beatrix Kiddo interpretada por Uma Thurman regresa con toda su rabia vengativa, desmembrando enemigos en un torrente de sangre y homenajes al cine de explotación.

Esta versión sin cortes, que ya se proyecta en festivales y cines selectos, reintegra escenas eliminadas y se despliega como una única narrativa. Para leer una crítica más profunda, puedes consultar este análisis en El Economista, donde se subraya su intensidad y frescura tras haber estado guardada durante años. Tarantino, que se mantiene fiel a su compromiso de no realizar más de diez películas, parece estar cerrando ciclos con esta reedición mientras disfruta de la vida familiar en Tel Aviv.

El sello Tarantino: sangre, diálogos y mujeres letales

El estilo de Tarantino es inconfundible: diálogos cortantes, bandas sonoras variadas y una violencia estilizada que homenajea a maestros como Fumihiko Sori o el spaghetti western. En Kill Bill, Beatrix Kiddo representa la musa ideal, una madre traicionada que empuña la espada Hattori Hanzo para aniquilar al escuadrón Deadly Viper Assassination.

Homenajes continuos : Desde la melodía de El avispón verde hasta combates animados, todo respira cultura pop.

: Desde la melodía de El avispón verde hasta combates animados, todo respira cultura pop. Mujeres implacables : Uma Thurman resplandece como lo hizo en Pulp Fiction, donde su Mia Wallace bailaba el twist y tenía un particular fetiche por los pies. En esta ocasión, Beatrix añade vulnerabilidad a su fuerza, un arco que simboliza el feminismo tarantiniano.

: resplandece como lo hizo en Pulp Fiction, donde su bailaba el twist y tenía un particular fetiche por los pies. En esta ocasión, añade vulnerabilidad a su fuerza, un arco que simboliza el feminismo tarantiniano. Escenas memorables: El House of Blue Leaves, donde decenas de cuerpos vuelan, o el duelo final con Daryl Hannah, quien encarna a Elle Driver.

Sus éxitos han edificado un imperio. Pulp Fiction se alzó con la Palma de Oro en Cannes en 1994 y devolvió a la vida profesional a John Travolta. Reservoir Dogs (1992) tuvo su debut en Sundance, luego de sus días en un videoclub de Manhattan Beach. Bastardos sin gloria reinventó la II Guerra Mundial con Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) quemando nazis en una sala de cine. Incluso Los odiosos ocho (2015), con Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) escupiendo veneno mientras está esposada.

Modelos de heroínas y vida más allá del celuloide

Tarantino eleva a sus actrices a la categoría de íconos. Uma Thurman, tras brillar en Pulp Fiction, se convierte en novia asesina, mientras que Margot Robbie da vida a Sharon Tate en Había una vez en… Hollywood, un guiño que juega con hechos históricos. Sus personajes luchan, sobreviven y marcan el rumbo, rompiendo moldes en un cine dominado por hombres.

En lo personal, el director de 63 años pone el foco en su familia. Desde 2018 está casado con Daniella Pick, modelo y cantante israelí hija del famoso artista Svika Pick, y reside en Tel Aviv junto a su hijo Leo (nacido en 2020) y su hija menor. La pareja se conoció en 2009 durante la promoción de Malditos bastardos, se separaron temporalmente por distancia y volvieron a reencontrarse en 2017. Ella comparte fotos familiares en Instagram pero cuida la privacidad de los niños frente a las cámaras.

Sus preferencias van más allá del cine: adora películas como Zodiac de David Fincher, Mad Max: Fury Road o Toy Story 3, que figuran entre sus favoritas del siglo. Esta edición Whole Bloody Affair revive su genio creativo, ofreciendo un festín para los seguidores que anhelan más acción tarantiniana antes de su eventual retiro.

La novia ha vuelto, y el mundo del cine tiembla nuevamente.