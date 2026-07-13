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Talento español en la producción internacional

La española Irene Manrique nominada a los «Oscar de los localizadores» por Young Sherlock

La profesional compite en los premios LMGI por transformar Andalucía en escenarios clave de la serie de Guy Ritchie para Prime Video

La española Irene Manrique nominada a los "Oscar de los localizadores" por Young Sherlock
Irene Manrique PD.
Archivado en: Cine

La especialista en localizaciones Irene Manrique ha sido seleccionada como candidata en la 13.ª edición de los premios Location Managers Guild International (LMGI), un reconocimiento de referencia en el sector audiovisual que distingue la excelencia en la búsqueda y gestión de escenarios de rodaje.

Irene Manrique

Manrique, que ejerce como Supervising Location Manager, ha sido destacada por su contribución a Young Sherlock, la producción dirigida por Guy Ritchie disponible en Prime Video. Su trabajo ha sido clave en los episodios 6 y 7 de la serie, grabados íntegramente en España.

Más allá de encontrar lugares adecuados, su labor consistió en transformar distintos enclaves andaluces en ambientaciones internacionales. Gracias a este trabajo, espacios del sur de España se convirtieron en recreaciones de ciudades como París o Constantinopla, aportando autenticidad y coherencia visual a la narrativa.

Irene Manrique – Localizaciones

El rodaje se desarrolló en varias localizaciones de Andalucía, entre ellas Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Sevilla y Huelva. Algunos espacios emblemáticos fueron adaptados para representar escenarios muy diversos: desde barricadas francesas y cafés históricos en Cádiz hasta recreaciones de teatros y mercados en Jerez.

También destacan el uso del Casino de Sevilla como estación parisina, la Universidad de Sevilla como hospital y las Minas de Riotinto como paisaje clave en la historia.

La nominación sitúa a Manrique entre los profesionales más reconocidos del ámbito internacional, subrayando el papel de España como destino de referencia para grandes producciones audiovisuales.

Irene Manrique-Localizaciones

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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