Brad Pitt vuelve a la guerra zombi con la segunda parte de ‘Guerra mundial Z’

Durante más de una década, la continuación de Guerra mundial Z ha permanecido atrapada en un interminable proceso de desarrollo. Ahora, el proyecto vuelve a tomar impulso y lo hace con dos elementos fundamentales: Brad Pitt repetirá como protagonista y Edward Berger se pondrá al frente de la dirección.

La historia de esta secuela comenzó prácticamente al mismo tiempo que el éxito de la primera película. Estrenada en 2013 y dirigida por Marc Forster, Guerra mundial Z llegó a los cines rodeada de dudas. La producción había sufrido numerosos problemas y el estudio llegó a replantearse por completo su tramo final. Sin embargo, todas esas dificultades quedaron eclipsadas por su resultado comercial: la cinta terminó recaudando alrededor de 540 millones de dólares en todo el mundo.

El filme estaba inspirado libremente en World War Z: An Oral History of the Zombie War, el libro publicado por Max Brooks en 2006 que planteaba una hipotética pandemia zombi desde una perspectiva casi documental.

Tras el éxito de la película, Paramount comenzó a buscar una fórmula para continuar la historia. A lo largo de los años, distintos cineastas estuvieron vinculados al proyecto. J.A. Bayona llegó a estar relacionado con la secuela y posteriormente David Fincher, amigo de Brad Pitt, también estuvo muy cerca de hacerse cargo de ella. Sin embargo, ninguno de aquellos intentos consiguió materializarse.

El escenario parece haber cambiado con la transformación de Paramount en Paramount Skydance, impulsada por David Ellison. La nueva estructura del estudio habría situado el regreso de Guerra mundial Z entre sus proyectos prioritarios, lo que finalmente ha permitido desbloquear una producción que parecía destinada a quedarse en el limbo.

Según informa The Hollywood Reporter, Edward Berger es ahora el elegido para dirigir la película. El realizador alemán se ha convertido en uno de los nombres más solicitados de Hollywood después de pasar por la temporada de premios con Sin novedad en el frente y Cónclave, dos producciones que le consolidaron como un cineasta capaz de moverse tanto en el cine de gran espectáculo como en proyectos de mayor peso dramático.

Berger, además, ya había mostrado interés por algunas de las grandes franquicias de Hollywood. Su nombre estuvo relacionado con posibles continuaciones de Ocean’s Eleven y Jason Bourne, mientras que su próxima colaboración con Brad Pitt en The Riders habría servido para estrechar la relación entre ambos.

Ahora, esa alianza podría trasladarse al universo zombi de Paramount. Aunque todavía quedan detalles por concretar, la incorporación de Berger supone el movimiento más importante realizado hasta ahora para conseguir que Guerra mundial Z 2 deje definitivamente de ser una promesa y se convierta en una película.

El regreso de la saga coincidirá, además, con una etapa especialmente cargada para Brad Pitt. El actor tiene previsto estrenar este año En el corazón de la bestia, su nueva colaboración con David Ayer después de Corazones de acero, con lanzamiento fijado para el 25 de septiembre.

También volverá a ponerse bajo las órdenes de David Fincher en The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, proyecto que recupera al personaje que Pitt interpretó en Érase una vez en Hollywood, papel que le valió el Oscar. La película está prevista inicialmente para noviembre y tendrá posteriormente distribución en Netflix.

Después de años de rumores, cambios de director y problemas de producción, la segunda guerra zombi de Brad Pitt vuelve a estar oficialmente sobre la mesa. Y esta vez Paramount parece decidida a conseguir que el proyecto llegue, por fin, a buen puerto.