Madrid demuestra en el Festival de San Sebastián su apoyo al sector audiovisual

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado esta mañana en el Festival de San Sebastián la quinta edición de ‘Algo se cuece en Madrid’, el encuentro anual que da a conocer las oportunidades que ofrece Madrid al sector audiovisual y sus líneas de apoyo para fomentar el desarrollo y la promoción de la industria madrileña.

Esta iniciativa del Área Delegada de Turismo y Coordinación de Alcaldía, junto con la Comunidad de Madrid y con la colaboración del Clúster Audiovisual de Madrid y, en esta ocasión, además con Iberseries & Platino Industria, se ha convertido en una cita de referencia para las productoras nacionales e internacionales presentes en este certamen, así como para representantes institucionales y medios especializados.

‘Algo se cuece en Madrid’ ha destacado las ayudas directas destinadas al desarrollo, la producción y la promoción de proyectos, así como las iniciativas de formación, laboratorios de creación, foros de coproducción y encuentros industriales impulsados por la capital y su región. Unas medidas que buscan fomentar las sinergias y la coproducción internacional, especialmente con Iberoamérica, y que las empresas, profesionales y creadores que quieran crecer en Madrid puedan hacerlo aportando su talento y recursos al sector.

El encuentro ha hecho hincapié en la relevancia estratégica de la industria audiovisual para Madrid tanto en términos económicos como culturales, turísticos y de proyección internacional. La apuesta de empresas nacionales e internacionales por Madrid como centro de desarrollo y producción audiovisual la han situado en una posición de liderazgo en Europa y en un puente indiscutible con las industrias iberoamericanas.

Solo el año pasado el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad tramitó más de 11.000 solicitudes de rodaje distribuidas por toda la capital. En 2025, la ciudad acogió el rodaje de más de 1.000 proyectos de media y gran envergadura. Entre ellos 52 series, que demuestran que Madrid sigue siendo un centro de producción privilegiado para las plataformas, y, al menos, 71 películas, una cifra récord que supera las 47 películas rodadas en 2022, el mejor dato hasta entonces.

Cobertura en todo el proceso de creación y diversidad de escenarios

El Ayuntamiento de Madrid ofrece cobertura en todas las fases de creación de un proyecto audiovisual, desde el desarrollo a la promoción y distribución. Durante su intervención en el encuentro, el director de Madrid Film Office, Raúl Torquemada, ha reiterado esta labor y ha puesto el acento en la diversidad de paisajes, historias y posibilidades que ofrece la ciudad a través de sus 21 distritos.

Además, y gracias a la participación de Iberseries & Platino Industria, se han presentado las novedades de la sexta edición de esta cita, principal punto de encuentro internacional para profesionales del sector audiovisual iberoamericano y el mayor evento audiovisual realizado anualmente en Madrid. Este año tendrá lugar del 29 de septiembre al 2 de octubre en Matadero Madrid.

Apoyo municipal al sector audiovisual: ayudas directas, programas y foros

‘Algo se cuece en Madrid’ ha mostrado el impacto de las líneas de ayudas directas a la producción y promoción de películas impulsadas desde Coordinación General de Alcaldía con el fin de fomentar el audiovisual, que cuentan con un presupuesto anual de tres millones de euros, ampliables a cinco. Con 7 películas ayudadas presentes en esta edición del Festival de San Sebastián, y 13 entre las películas rodadas el año pasado en la ciudad, ambas líneas demuestran cumplir sus objetivos de impulsar el desarrollo y reconocimiento del cine madrileño. Este 2026 se ha impulsado una tercera línea de ayudas destinada a fomentar el desarrollo de series desde la ciudad.

Entre las iniciativas de apoyo municipal al audiovisual, se han destacado programas como las Residencias de la Academia de Cine, que van por su octava edición, y el taller internacional SeriesLab de TorinoFilmLab, destinados a la formación y al desarrollo de nuevos proyectos. También foros de coproducción internacional como ECAM Forum e Iberseries & Platino Industria, foros dedicados a la innovación digital y en cinematografía, como Conecta Digital y Microsalón AEC, y foros especializados como Animario Pro y Documenta Pro, que buscan ampliar el alcance de los dos principales festivales de cine organizados en la ciudad por el Área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento, a través de Cineteca Madrid. A ellos se suman los Premios Platino del Cine Iberoamericano, los Premios Iris de la Academia de Televisión, el Premio Madrid 21 Distritos de Notodofilmfest o los Premios AMAE del Montaje Audiovisual.

Adicionalmente, se ha impulsado la creación del Clúster Audiovisual de Madrid, que trabaja por la vertebración de la industria madrileña y la colaboración público-privada, y CREA SGR, una línea específica de colaboración con la sociedad de garantía recíproca dedicada a mejorar la financiación de proyectos culturales con más de ocho millones de euros destinados a avales para facilitar la financiación de proyectos.

Coincidiendo con la participación del Ayuntamiento en el Festival de San Sebastián, Madrid Film Office, la oficina del audiovisual del Ayuntamiento dependiente del Área de Turismo, mantiene una agenda de reuniones con representantes de la industria audiovisual española e internacional.