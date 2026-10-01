Madrid pone el foco en China para atraer coproducciones, rodajes e inversión audiovisual

Madrid busca ganar terreno en el mercado audiovisual chino. La capital ha recibido esta semana a una delegación de la China Film Producers Association (CFPA) con el objetivo de estrechar vínculos entre las industrias cinematográficas de ambos países y explorar nuevos proyectos de coproducción, inversión y rodaje.

La visita, impulsada por Madrid Film Office, dependiente del Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, ha reunido durante dos jornadas a productores y representantes de la industria china con empresas, asociaciones y profesionales del sector audiovisual madrileño.

El encuentro pretende servir como punto de partida para establecer relaciones empresariales a largo plazo y facilitar que las compañías de Madrid puedan acceder a nuevas oportunidades en China, al tiempo que la capital refuerza su atractivo como escenario para producciones internacionales.

La iniciativa ha sido organizada junto a la consultora Bridging Visions, con el respaldo de ICEX y la colaboración de distintas entidades y oficinas cinematográficas españolas, entre ellas Castilla-La Mancha Film Commission, Segovia Film Office y Bilbao-Vizcaya Film Commission.

Un puente entre dos industrias

La delegación china ha estado encabezada por Jiao Hongfen, presidente de la China Film Producers Association, y ha contado con la presencia del productor John Zhang, además de otros cinco representantes de la asociación y destacados profesionales del sector.

Durante su estancia en Madrid, el grupo ha mantenido contactos con representantes de asociaciones empresariales y compañías audiovisuales con el propósito de identificar áreas de interés común y posibles proyectos conjuntos.

Entre las organizaciones participantes figuran el Clúster Audiovisual de Madrid, Pixel Clúster Madrid, PATE, AECINE, PROFILM, PROXIMA y VICA, además de compañías como Movistar Plus, Aquí y Allí Films, Capitán Araña, Vértigo Films, Solita Films, M Content, TBS-Telefónica, Plano a Plano y Latido Films.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha destacado que este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia para incrementar la presencia internacional del sector audiovisual de la ciudad y favorecer la llegada de proyectos extranjeros.

La concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha señalado que el contacto con la industria china puede permitir a las empresas madrileñas mostrar su talento y sus localizaciones, además de generar oportunidades de colaboración e inversión.

De las aulas a los grandes centros de producción

La agenda de la delegación no se ha limitado a los encuentros empresariales. Los productores chinos han recorrido algunos de los principales espacios vinculados al audiovisual en Madrid, entre ellos la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y Madrid Content City.

También han participado en Iberseries & Platino Industria, el mercado profesional que reúne en Madrid a numerosos agentes de la industria audiovisual iberoamericana. Allí han mantenido reuniones con profesionales españoles y han podido conocer de primera mano las posibilidades de colaboración existentes.

El programa ha incluido asimismo un recorrido por Madrid para mostrar a la delegación algunos de los escenarios y espacios urbanos que forman parte de la identidad audiovisual de la capital.

Más allá del intercambio empresarial

El interés por estrechar la relación con China no se limita a la producción cinematográfica. Representantes del sector español han señalado la posibilidad de avanzar también en ámbitos como la distribución, la internacionalización de contenidos y la creación de proyectos compartidos.

Desde las asociaciones profesionales se ha puesto de relieve que el acercamiento entre ambos mercados puede abrir una etapa de mayor cooperación, especialmente en un momento en el que tanto España como China cuentan con industrias audiovisuales de gran dimensión y con capacidad para generar proyectos internacionales.

La visita a Madrid forma parte de un recorrido más amplio por España que llevará a la delegación china a otras ciudades como San Sebastián, Bilbao, Toledo y Barcelona.

Para Madrid Film Office, este primer contacto constituye además un paso previo a una agenda internacional de mayor alcance. La oficina municipal prepara nuevas actuaciones para 2027, con las que pretende consolidar la posición de Madrid como centro europeo de producción audiovisual y ampliar su conexión con mercados internacionales.