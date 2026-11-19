Una madre se embarca en la angustiosa búsqueda de su hijo, que ha desaparecido en un centro comercial la Nochebuena. Sin embargo, nadie parece confirmar que el niño estuviera presente en el lugar y el pasado de la madre convierte la búsqueda en una lucha contra la desconfianza.

Este es el argumento central de Hora y veinte, el nuevo filme escrito y dirigido por Marc Romero, que se estrenará en los cines de España el próximo 27 de noviembre. Con una duración de 80 minutos, la película entrelaza suspense y acción, a la par que ofrece una crítica hacia la facilidad con que la sociedad etiqueta a quienes considera problemáticos.

Una carrera contrarreloj en un entorno cotidiano

Macarena Gómez da vida a Manuela, una mujer con un pasado complicado que recorre los pasillos de un centro comercial en su desesperada búsqueda de su hijo de seis años. El pequeño desaparece en plena tarde de Nochebuena, en un lugar repleto de gente, pero parece que nadie ha visto nada.

La trama se complica cuando los que rodean a Manuela comienzan a dudar de su relato. La ausencia de pruebas sobre un posible secuestro y la falta de testigos alimentan una inquietante hipótesis: ¿podría ser que la madre haya perdido la cordura? La llegada de la Guardia Civil convierte el centro comercial en un entorno asfixiante, donde cada testimonio puede alterar el rumbo de la investigación.

La película plantea diversas cuestiones sin perder de vista su dimensión social:

¿Hasta qué punto se da voz a una persona con antecedentes?

¿Qué influencia tienen los prejuicios en ausencia de información?

¿Puede la presión del grupo reemplazar a las evidencias?

¿Cómo cambia la percepción de una madre cuando su historia se cruza con su pasado?

El director ha descrito este proyecto como un thriller con el dinamismo propio del cine de acción. En la presentación del filme, Romero resumió su enfoque de forma ingeniosa: «Jungla de Cristal dentro de un supermercado». Esta afirmación sugiere una propuesta de ritmo acelerado, sustentada en un espacio familiar y en una amenaza que se intensifica a medida que avanza la búsqueda.

Un elenco entre la investigación y la duda

Al lado de Macarena Gómez se encuentran Emma Suárez y Roberto Álamo, quienes interpretan a los agentes encargados de una operación que se torna cada vez más compleja. El elenco también incluye a Boré Buika, Ciro Miró, Erik Rodríguez y Alex Sorian Brown.

Además, la película marca el debut de Álex Ubago como actor en el cine. El músico toma uno de los papeles principales, expandiendo su carrera más allá de los escenarios musicales. Su inclusión ofrece un nuevo interés a una producción que junta intérpretes con distintos antecedentes en torno a una narración desarrollada en una sola noche.

Inspirada en tres casos reales, Hora y veinte utiliza la desaparición de un niño como motor narrativo, redirigiendo parte de la tensión hacia cómo los demás perciben la situación. Manuela no solo necesita encontrar a su hijo; también tiene que demostrar que su historia merece atención.

Del Festival de Málaga a la gran pantalla

La película fue parte de la Sección Oficial Fuera de Concurso del 29 Festival de Málaga, que tuvo lugar en marzo de 2026. Su inclusión se dio en un marco que reunió producciones tanto españolas como latinoamericanas, destacando la diversidad de géneros en el cine español contemporáneo.

Dentro de ese contexto, Hora y veinte se inscribe en una corriente cultural evidente: la utilización de estructuras de género para abordar conflictos sociales cercanos. Este thriller ofrece el ritmo y el misterio necesarios para captar la atención del público, mientras que la historia aborda temas como la exclusión, la empatía y la desconfianza hacia personas con antecedentes.

Elemento Datos Dirección y guion Marc Romero Protagonistas Macarena Gómez, Emma Suárez, Roberto Álamo Debut destacado Álex Ubago Duración 80 minutos Estreno en España 27 de noviembre Distribución A Contracorriente Films Producción Luces y Acción AIE, El Orgullo de Mi Casa, La Cochera Producciones y Womack Studios

El rodaje se llevó a cabo durante cinco semanas en localizaciones de Torrevieja, Madrid, Alcorcón y Martos. Esta combinación de escenarios cotidianos refuerza el contraste entre la celebración navideña y una situación límite que transforma un entorno familiar en un laberinto de desconfianza.

Con su estreno, Hora y veinte se posiciona como una cinta comercial que busca abrir debates incómodos sin renunciar a la tensión narrativa: en ocasiones, el mayor obstáculo para descubrir la verdad no es la falta de pistas, sino la rapidez con la que los demás deciden a quién otorgar crédito.