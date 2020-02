Bertín Osborne insulta a Jorge Javier Vázquez y Vasile estalla: prepara su despido y un sustituto

Las audiencias del programa de entrevistas que presenta Bertín Osborne en Telecinco, Mi casa es la tuya, están de capa caída.

Según fuentes cercanas a Mediaset, en la dirección de la cadena de Fuencarral consideran que semana sí, semana también, registra fracasos de audiencia que no justifican su sueldo de estrella y tienen a la cúpula al límite.

El formato parece agotado y el presentador incrementa las críticas en las redes sociales, donde las cuentas asociadas con la izquierda desacreditan al cantante y presentador por sus supuestas inclinaciones políticas hacia la derecha e (injustamente) se le acusa de “machista” y otras lindeces.

Pero lo cierto es que la caída de audiencia y las otras circunstancias ‘externas’ han provocado que Paolo Vasile quiera un cambio radical de registro y él mismo esté negociando con Bertín su presencia en la próxima edición de Supervivientes.

Pero con Osborne, Vasile ha pinchado en hueso y el presentador ha dicho “no” al capo de Mediaset, algo que no se ha tomado nada bien por la negativa y por los comentarios de Bertín que no se ha escondido al respecto contando a su entorno que “¿Cómo voy a ir a Supervivientes? La gente se ha vuelto loca… ¿Cómo coño voy a meterme yo tres meses en una isla con todo lo que tengo que hacer?”.

Esta situación ha colocado a Bertín Osborne contra las cuerdas pero el remate ha venido, tal y como cuentan a Periodista Digital algunas fuentes cercanas a Telecinco, con los comentarios vejatorios del presentador de Mi Casa es la Tuya para con Sálvame y su presentador Jorge Javier Vázquez.

Según estas fuentes, Bertín bromeaba con amigos: “Sabéis por qué ha cerrado el CNI en España? Porque aquí los únicos que espían son los de Telecinco. ¿Y por qué espían los de Telecinco, señores? Porque hay dos o tres docenas de ‘demonias’ desocupadas que no han pegado un palo al agua en su vida y se llevan ocho o nueve horas sentadas en el corro ese”.

Por si fuera poco, arremetía duramente contra los colaboradores del programa e insultaba a Jorge Javier: “Que no veas el corro ese. Ahí comen, meriendan, insultan, se agarran el culo… A mí hace dos años me invitaron y ese día me pillaron flojo y dije, voy a ir. Y cuando me abren la puerta del plató y me dicen: pasa, miré y dije: y una mierda, ahí no entro yo”.

AñadÍA: “Ahora, como no tenía más remedio, lo que hice fue meter el culo contra la pared y el zócalo es que lo dejé limpio. Cuando estaba a cuatro o cinco metros de mi silla, me tiré en plancha. Y el presentador cuando vio que yo me iba a sentar en la silla… ¡animalito!”.

Estos comentarios, lógicamente, han llegado a Vasile que, si no acepta Supervivientes, maneja su despido fulminante. De hecho, tal y como aseguran a PD las fuentes consultadas, ya tiene sustituto: Carlos Sobera. En esa franja podría presentar su Volverte a ver e incluso algún formato nuevo.

VER ‘EL QUILOMBO’ – PRESENTADO POR LUIS BALCARCE