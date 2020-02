Raquel Bollo tiene ahora una nieta y un pufo con Hacienda de 148.000 euros

Una da cal y otra de arena. O ‘ducha escocesa’, usando una expresión todavía más internacional para explicar lo que está pasando Raquel Bollo, porque la famoso se ha llevado una alegría tremenda y a la vez un palo de aupa.

Raquel Bollo está viviendo un momento muy dulce en su vida. Se ha convertido en una orgullosa abuela a los 44 años.

La nieta se llama Jimena y es hija de su hija de 20 años, Alma Cortés.

Muy lejos quedan ya sus palabras, el pasado mes de noviembre, cuando dejó caer que al enterarse del embarazo de Alma, de 19 años, se le cayó «el mundo encima».

«Alma le habló primero a su hermano del embarazo y él me lo contó a mí. (…) Fue un shock, lo pasé mal por mi hija. Lloré, me disgusté mucho, me cabreé. La veía muy joven».