Diosdado Cabello vomita su odio chavista contra la prensa española: «son todos franquistas»

Diosdado Cabello está indignado con la prensa española. En su programa semanal ‘Con el Mazo Dando’, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente repasó una noticia publicada por La Razón titulada ‘Desconcierto entre los socios europeos por los bandazos de Sánchez con Venezuela’. Una publicación que, junto a la amplia cobertura mediática que se ha dado al ‘Delcygate’, despertó el odio chavista del líder bolivariano.

A pesar de que habitualmente ha atacado a distintos medios de comunicación radicados en España, incluido en varias oportunidades Periodista Digital, ahora lanzó un mensaje despectivo contra todos por igual: “Ustedes saben que en España, todos esos periódicos que vienen de la dictadura de Franco. Todos son franquistas. Todos”. En este sentido, no ha lanzado un salvavidas a algunos de los diarios de izquierdas que intentan blanquear al régimen, pero tampoco a alguno de sus entrevistadores más complacientes, como ha sido el propio Jordi Évole.

El número dos del régimen chavista aprovechó para mentir sobre la justicia española: “En España tienen preso a un señor porque es ateo. Está preso y lo están juzgando. Creo que le van a meter cinco años de cárcel por ser ateo pues”. Una gran ‘fake news’ que pasará por cierta dentro de la población venezolana, que solo puede acceder a información de las redes sociales o de medios controlados y/o censuras por parte de la dictadura chavista.

Todo apunta a que Diosdado Cabello hacía mención al juicio contra Willy Toledo, quien no está preso y ni mucho menos fue llevado ante la justicia por ser ateo, sino por el gran cúmulo de ofensas contra la religión católica que han sido interpretadas como un presunto delito de delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Sin embargo, el líder bolivariano no indicó que el actor es justamente una de las personas que fue financiada por el régimen para viajar hasta Caracas para hacer campaña a favor de la tiranía bolivariana y solicitar a los venezolanos que no emigrasen a España.

Diosdado contra Periodista Digital

Los ataques del chavismo contra la prensa española suelen ser constantes. En la recta final de 2019, Diosdado Cabello volvió a atacar a los medios de comunicación de España. A pesar de que ha bajado el tono contra España desde que se conoció el pacto entre el PSOE y Podemos, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente no pudo contener su impulso de cargar contra la prensa del país ibérico. Contrario a lo que tiene habituado al público de su programa de televisión ‘Con el Mazo Dando’, no atacó a ‘ABC‘ o ‘Periodista Digital’, sino que optó por ir contra ‘El País’.

«Voy a recomendar un periódico fascista, bueno no al periódico, sino que busquen la página de El País y leer una entrevista que alguien le hace a Juanito Alimaña [Juan Guaidó]. En verdad, pobre Juanito Alimaña. En esa entrevista queda peor, de lo que ya estaba, pero peor», afirmó el número dos del chavismo. Aunque no se ha mostrado un gran seguidor del medio de comunicación español, sí se ha recreado en la entrevista realizada al presidente interino de Venezuela.

El líder chavista Diosdado Cabello también aprovechó su programa de televisión ‘Con El Mazo Dando’ para arremeter contra Periodista Digital América (PDAmérica), lo hizo por la noticia que adelantara este medio respecto del aterrizaje de un avión venezolano en Bolivia, algo que fue denunciado inicialmente por el periodista boliviano Samy Schwartz: «Maduro envía un avión a Bolivia para proteger a Evo Morales, no ellos no las piensan, ellos lanzan y que eso corra», dijo Diosdado Cabello mientras leía la cartelera de noticias en las que arremete contra medios de comunicación venezolanos o internacionales que no favorecen al régimen chavista.

La censura del chavismo a la prensa crítica es una demostración más de sus pocos valores democráticos y una prueba de las presiones a las que son sometidos los comunicadores sociales en Venezuela.

Odio a la prensa libre

El Ministro chavista del Poder Popular para Relaciones Exteriores cerró 2019 con un ataque directo a la prensa española e internacional. Jorge Arreaza vio cómo los medios de comunicación han ido alejándose del discurso del ‘Socialismo del Siglo XXI’ y de sus manipulaciones, por lo que intentó cargar contra los diarios de España, quienes han mantenido una postura crítica contra un régimen acusado internacionalmente de coartar la libertad y la democracia, así como de violar los Derechos Humanos.

En su cuenta de Twitter, el Ministro chavista del Poder Popular para Relaciones Exteriores publicó: «Es vergonzosa la manipulación mediática sobre Venezuela. Medios españoles y latinoamericanos se dedican a publicar #FakeNews y a hacer amarillismo, pero silencian por completo que, a pesar del bloqueo y la agresión, la Revolución logró entregar en 2019 la vivienda 3 millones». Una acusación que venía acompañada con capturas de diarios como El Mundo, ABC y El Comercio de Perú.