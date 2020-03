Muere a los 87 años Carmen de Mairena, estrella del transformismo, por causas ajenas al coronavirus

Ha muerto Carmen de Mairena. Tenía 87 años, estaba muy enferma y ha fallecido este 21 de marzo de 2020, por causas no relacionadas directamente con el coronavirus.

Estaba ingresada en un hospital de Barcelona desde hacía tiempo.

Cupletista, actriz y pionera del transformismo, Carmen de Mairena se hizo popular gracias a sus apariciones en programas como ‘Al ataque’ o ‘Crónicas Marcianas’.

Tras una vida muy difícil llena de penurias, la ‘transformista’ tuvo su época dorada gracias a las entrevistas televisivas que le realizaban Javier Cárdenas y Jesús Quintero.

Hasta tuvo una participación en ‘FBI: Frikis buscan incordiar’, la película que dirigió Javier Cárdenas, quien la homenajea verdaderamente emocionado en redes sociales.

Leo que nos ha dejado la enorme Carmen de Mairena. Todos aquell@s que la conocisteis personalmente sabréis el enorme corazón que tenia (no he conocido a alguien como ella) divertida, inteligente y agradecida!! Me quiso con locura, me lo demostró y me trataba como a un hijo…

— Javier Cardenas (@_javiercardenas) March 22, 2020