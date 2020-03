Ferreras deja en ridículo a Irene Montero con esta inocente pregunta

La cuarentena le está pasando factura a Irene Montero. La esposa de Pablo Iglesias hizo su reaparición en laSexta este jueves 26 de marzo, aunque no su intervención no se puede calificar de brillante. La ministra de Igualdad aprovechó las preguntas a las medidas de Antonio García-Ferreras para negar su responsabilidad en el brutal impacto que tuvo la manifestación del 8-M para la propagación del coronavirus, así como para acusar de ser ‘facha’ a todo quien critique sus constantes meteduras de pata.

Durante su participación en ‘Al Rojo Vivo’ demostró que no está pasando por su mejor momento. Para demostración, los 21 segundos de la entrevista que se han viralizado en las redes sociales y que la dejan muy mal parada. Todo comenzó con una simple pregunta de Ferreras:

“Quisiera que nos responda muy brevemente para que la gente lo tenga claro. Mañana hay un Consejo de Ministros extraordinario, ¿usted telemáticamente participará?”, dijo el conductor de laSexta.

Sin embargo, la respuesta de Irene Montero no ha tardado en convertirse en carne para ‘memes’: “Todavía no lo sé, porque si las autoridades sanitarias, a pesar de haber terminado mi cuarentena, no me dicen que puedo salir de casa, yo no voy a salir. Voy a cumplir estrictamente lo que me digan. Si puedo participaré y sino será al siguiente”, explicó.

Al parecer, la ministra aún no termina de comprender los beneficios de la tecnología y que puede realizar una presencia telemática sin necesidad de salir de su hogar.

Echar balones fuera

Lejos de admitir las equivocaciones por impulsar la celebración del 8-M, la ministra asegura que el Gobierno hizo «lo que nos dijeron las autoridades sanitarias, hubo centenares de eventos deportivos», añade. «No fue la movilización del 8M hubo más eventos. La extrema derecha lo utiliza para atacar a las mujeres y al feminismo». Y sentencia:

«Nadie puede decir que todo se ha hecho fatal, cuando esta crisis pase, habrá que ver qué cosas no se han hecho bien. Hace falta humildad, pero el nivel de agresividad y odio con el que la extrema derecha ataca a las mujeres no responde a un dato científico”.

Una afirmación que tendrá que ser demostrada a través de la justicia. El abogado Víctor Valladares ha presentado en los Juzgados de la Plaza Castilla de Madrid una denuncia contra Pedro Sánchez y contra los delegados del Gobierno de 18 provincias, en la que les acusa de prevaricación, por autorizar las multitudinarias manifestaciones feministas del 8M en plena epidemia del coronavirus. La denuncia, interpuesta el pasado 19 de marzo, deberá ser tramitada por el Tribunal Supremo, ya que el presidente del Gobierno tiene la condición de aforado.

La denuncia recuerda que en la manifestación del 8M de Madrid, a la que asistieron cerca de 120.000 personas, participaron la mujer del presidente socialista, Begoña Gómez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que pocos días después han dado positivo en el test de coronavirus. España pasó de tener 114 casos de coronavirus el 2 de marzo (cuando la UE dictó su resolución) y 580 el 8 de marzo (día que se celebraron las manifestaciones feministas del 8M) a un total de 6.319 casos el 14 de marzo.