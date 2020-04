Jorge Javier Vázquez: «Ando bastante caliente, de subirme por las paredes»

Tiene que lanzar cortinas de humo Jorge Javier Vázquez y distraer al personal, después de aflorar su tremenda pifia con los ancianos españoles y no se le ha ocurrido otra cosa que hablar de sexo. Siempre funciona.

Dice Jorge Javier Vázquez, que ya tiene 49 años, que el confinamiento obligatorio por coronavirus le pone «caliente».

Lo confiesa confiesa este 1 de abril de 2020 en su blog personal de Lecturas.

«No estoy durmiendo bien estos días. Me desvelo varias veces a lo largo de la noche y, aunque me vuelvo a dormir, acabo agotado entre sueño y sueño porque no dejo de soñar».