Ferreras quiere sangre con Rajoy por saltarse el confinamiento: presiona a la Guardia Civil para multarle

Antonio García Ferreras está tras la ‘cabeza’ de Mariano Rajoy. El presentador de laSexta cuenta con unas imágenes que, presuntamente, demostrarían que el expresidente se saltó el confinamiento para realizar ejercicio en las inmediaciones de su vivienda. El vídeo, que fue difundido en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de este 14 de abril, están siendo usadas por el periodista de izquierdas para presionar a la Guardia Civil para que multe al exlíder de los ‘populares’.

La reportera de ‘Al Rojo Vivo’ argumenta que, como no tenía bolsas de compra, no hay forma de argumentar que estaba acudiendo al mercado. En la misma línea, insiste en que no cuenta con una bolsa de una farmacia, ni con la basura, ni con un perro. Sin embargo, todo apunta a que el objetivo de las imágenes no era informativo, ya que Ferreras no ha tardado en usarlas de forma casi mercenaria.

“Que mire la Guardia Civil, ¡aquí tiene un vídeo!», afirmó el presentador en un evidente llamado a la intervención de los cuerpos de seguridad para implementar algún castigo al expresidente de Gobierno. En este sentido, agregó: «No multan a gente con vídeos que va a recoger setas, pues aquí tienen un vídeo».

Una labor de persecución contra Mariano Rajoy que, no obstante, destacó por su ausencia cuando ministros del gobierno de Pedro Sánchez no solo se saltaron el confinamiento, sino la propia cuarentena a la que estaban sometidos por ser fuentes de posibles contagios.

Los ministros ‘inmunes’ a las leyes

Como adelantó Periodista Digital en exclusiva, Carmen Calvo trabajó en la Moncloa y asistió al Congreso con sospechas de tener coronavirus. A pesar de hacerse una primera exploración el 16 de marzo, la Vicepresidenta trabajó ese mismo día presidiendo la primera reunión del Comité de Situación de Estado de Alarma; y después, el 18 de marzo, acompañó a Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

La muestra de esta situación la ha encontrado Periodista Digital en el Informe de Alta Hospitalaria de la Vicepresidenta, que actualmente se encuentra en medio del aislamiento de 14 días, recomendados por el equipo médico de la exclusiva Clínica Ruber cuando le concedieron el alta médica el pasado 25 de marzo de 2020.

En el documento se puede leer que la mano derecha de Pedro Sánchez ingresó a la clínica el día 22 de marzo, cuando ya tuvo que entrar por urgencias al presentar “un pico febril” y con todos los síntomas del coronavirus, como lo dice la anamnesis de la historia clínica.

Sin embargo, no fue la única. El propio Pablo Iglesias debía permanecer en cuarentena por el positivo de su pareja Irene Montero, pero el vicepresidente segundo se saltó con toda libertad las medidas de prevención sanitaria para realizar ‘mítines’ televisivos con el objetivo de apuntarse las ‘medallitas’ de las medidas improvisadas y tardías que asumía el Gobierno.

Ana Pastor, otra prófuga de la cuarentena

La presentadora de ‘El Objetivo’ realizó una entrevista a Irene Montero cuando aún no se había determinado cuándo se produjo el contagio de la Ministra de Igualdad. Lejos de tomar la recomendación de guardar la cuarentena, Ana Pastor siguió acudiendo hasta el canal de televisión.

Y es que Pastor estuvo en contacto directo con una de las más ilustres e irresponsables infectadas, la ministra de Igualdad Irene Montero, que acudió al 8M a dar besos y abrazos a pesar de su evidente estado de salud. A la noche de aquel día, fue entrevistada en directo y en persona por Pastor en laSexta.

Después, Montero reconoció que había dado positivo y eso colocó en la cuarentena a Pablo Iglesias, su pareja, hasta que el vicepresidente y líder ‘morado’ decidió saltársela a la torera para acudir al Consejo de Ministros del sábado 14 de marzo de 2020. Una cuarentena que quizás, en un ejercicio de responsabilidad podría haber seguido la periodista de laSexta pero que no hizo