Ana Rosa Quintana sacude un ‘zasca’ al chavista Pablo Iglesias por criticar a Felipe VI

Ana Rosa Quintana ha dado un elegante ‘zasca’ al chavista Pablo Iglesias.

El cofundador de Podemos criticó al Rey Felipe VI el pasado 14 de abril, en medio de la conmemoración de la II República.

En concreto, el actual vicepresidente segundo afirmó a través de las redes sociales que los «mejores valores» para avanzar hacia el «futuro», en este momento de crisis por el coronavirus, son los republicanos.

En este sentido, rindió homenaje «a todos los compatriotas que imaginaron un país, una República», donde «todos fueran iguales ante la ley» y «donde mandara el pueblo y no el poder económico». Sin olvidar apuntar contra Casa Real.

Para el exasesor de dictadores le molestaba la figura del Rey y, en concreto, el hecho de que el Jefe del Estado pueda «aparecer vestido con un uniforme militar», y el ejército no éste subordinado al poder civil. Sin embargo, sus ataques no quedaron sin respuestas. A sabiendas de que la venganza es un plato que se come mejor frío, Ana Rosa Quintana espero un par de días antes de lanzarle un ‘zasca’ ante las cámaras de ‘El programa de Ana Rosa’.

La reconocida presentadora ha respondido al tuit de Iglesias con un fugaz pero contundente comentario: «Lo prefiero en uniforme que con chándal», ha defendido al hablar del papel de la Monarquía durante esta crisis sanitaria. En este sentido, le dejó bien claro que es mucho más partidaria de una Monarquía Parlamentaria que de figuras que son admiradas por Pablo Iglesias, como son los tiranos Hugo Chávez, Fidel Castro y el actual dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Varapalo de Vox

Al contrario de la sangre fría demostrada por Ana Rosa, Santiago Abascal no tardó en considerar «repugnante» que el vicepresidente segundo haya elogiado la II República y dirigido «ataques» contra el Rey. Más aún si se tiene en cuenta los «18.000 muertos a sus espaldas» como consecuencia del coronavirus.

Importante subrayar que la ‘ocurrencia’ de Iglesias tiene lugar el mismo día que la cifra de muertos por coronavirus en España supera con creces los 18.000, -record mundial por número de habitantes- y el FMI anuncia el descalabro de la economía española y el regreso inevitable a una tasa de paro superior al 20%.

Un solo tweet fue suficiente para humillar al podemita: «Resulta repugnante que desde tu sillón de vicepresidente, con 18.000 muertos a tus espaldas, y mientras siguen muriendo a centenares, dediques un sólo minuto a dividir a los españoles atacando al Rey».

«Ni el ejército español ni su jefe supremo causan temor a los españoles. Tú sí», ha espetado Abascal a Iglesias acompañando el comentario de una fotografía de Felipe VI con mascarilla durante su visita al Mando de Operaciones desde donde se dirige la Operación Balmis de lucha contra el COVID-19.

Sin embargo, Abascal no ha sido el único en mostrar su descontento. Hermann Tertsch, diputado de Vox, ha compartido unas imágenes de dictadores latinoamericanos con sus uniformes militares (Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro), junto con la frase:

“Los uniforme que sí gustan a Pablito tienen que tener dentro un dictador , un comunista, un mentiroso y asesino”.

Bofetón Real a Podemos

La Casa Real ha dado un duro golpe a los ‘republicanos’. Los Reyes han celebrado, este 14 de abril (día que conmemora la II República), un encuentro telemático con la Industria de la alimentación con el fin de garantizar el suministro de alimentos durante el estado de alarma y todas las etapas que se deban implementar para luchar contra el coronavirus. Un encuentro estratégico que ha dejado mal parado a los políticos nostálgicos que ha hecho una pausa en la ‘guerra’ contra el COVID-19 para desempolvar sus amenazas contra la Monarquía.

Felipe VI y Doña Letizia han conversado con Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB); y Mauricio García de Quevedo, director general. Es importante recordar que FIAB supone el 16 por ciento de la industria española y que la cadena alimentaria trabajado desde el primer momento para garantizar el abastecimiento .

Los Reyes, con la Industria de la alimentación. El presidente de @esFIAB les ha indicado que este sector de elaboradores supone el 16 por ciento de la industria española y que la cadena alimentaria trabajado desde el primer momento para garantizar el abastecimiento. #COVID19 pic.twitter.com/tIv26mnV05

— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 14, 2020

El trabajo constante de Casa Real para garantizar el bienestar de la población española y de sus sectores más vulnerables ha dejado ‘en bragas’ a los políticos que han perdido tiempo y recursos en rememorar a la II República. Uno de ellos ha sido la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

En sus redes sociales, Colau publicó: “Cada #14deAbril recordamos con agradecimiento a los cientos de miles de mujeres y hombres que en toda España dieron su vida por defender la República y la democracia contra el fascismo. En plena crisis global, más que nunca: Libertad, Igualdad y Fraternidad”.

Sin embargo, mientras la alcaldesa está más preocupada por la historia que por los retos del presente, los reyes mantuvieron el 14 de abril una videoconferencia con la Asociación Educativa Itaca. Una institución que “constituye un salvavidas social en un barrio con alta vulnerabilidad de L’Hospitalet, atendiendo semanalmente a más de 1.500 personas en riesgo exclusión”.

Los Reyes han mantenido hoy una videoconferencia con una representación de la Asociación Educativa Itaca, que constituye un salvavidas social en un barrio con alta vulnerabilidad de L’Hospitalet, atendiendo semanalmente a más de 1.500 personas en riesgo exclusión. #COVID19 @FPdGi pic.twitter.com/og37C46UDo

— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 14, 2020